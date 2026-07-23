Blizzard ujawnił cyfrowe pakiety BlizzCon 2026. Gracze otrzymają ekskluzywne przedmioty do pięciu gier

Blizzard Entertainment zaprezentował nowe cyfrowe pakiety przygotowane z okazji tegorocznego BlizzConu, który odbędzie się we wrześniu. Osoby, które nie wybierają się do Kalifornii na wydarzenie, będą mogły śledzić transmisję całkowicie za darmo, a szczegóły dotyczące streamingu mają zostać ujawnione w późniejszym terminie. Tymczasem firma przedstawiła zestawy cyfrowych dodatków dla swoich najważniejszych gier, a także darmowe prezenty dla fanów StarCraft II i Heroes of the Storm.

Blizzard ujawnia Blizzcon Bundles

Blizzard przygotował pięć tematycznych pakietów poświęconych poszczególnym markom takim jak World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Diablo IV oraz Diablo Immortal. Każdy z nich można kupić osobno, jednak dostępna jest również ekskluzywna dla Battle.net kolekcja BlizzCon Ultimate Collection, która zawiera wszystkie pięć pakietów oraz dodatkowe bonusy. Jej cena wynosi 49,99 dolara. Co istotne, pełna kolekcja jest automatycznie dostępna dla osób, które wcześniej zakupiły przepustkę BlizzCon Pass. Wystarczy teraz odebrać zawarte w niej nagrody.