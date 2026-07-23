Blizzard ujawnił cyfrowe pakiety BlizzCon 2026. Gracze otrzymają ekskluzywne przedmioty do pięciu gier

Blizzard Entertainment zaprezentował nowe cyfrowe pakiety przygotowane z okazji tegorocznego BlizzConu, który odbędzie się we wrześniu. Osoby, które nie wybierają się do Kalifornii na wydarzenie, będą mogły śledzić transmisję całkowicie za darmo, a szczegóły dotyczące streamingu mają zostać ujawnione w późniejszym terminie. Tymczasem firma przedstawiła zestawy cyfrowych dodatków dla swoich najważniejszych gier, a także darmowe prezenty dla fanów StarCraft II i Heroes of the Storm.
Blizzard ujawnia Blizzcon Bundles
Blizzard przygotował pięć tematycznych pakietów poświęconych poszczególnym markom takim jak World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Diablo IV oraz Diablo Immortal. Każdy z nich można kupić osobno, jednak dostępna jest również ekskluzywna dla Battle.net kolekcja BlizzCon Ultimate Collection, która zawiera wszystkie pięć pakietów oraz dodatkowe bonusy. Jej cena wynosi 49,99 dolara. Co istotne, pełna kolekcja jest automatycznie dostępna dla osób, które wcześniej zakupiły przepustkę BlizzCon Pass. Wystarczy teraz odebrać zawarte w niej nagrody.
- Pakiet przeznaczony dla World of Warcraft kosztuje 29,99 dolara i zawiera trzy przedmioty kosmetyczne: latającego wierzchowca Rabbit'ath Flying Mount, dekorację Perch of the Dawnfire Phoenix oraz zestaw transmogryfikacji Garb of the Dawnfire Phoenix Ensemble.
- Również 29,99 dolara trzeba zapłacić za pakiet do Diablo IV. W jego skład wchodzą zwierzak Streamsnout Otter Pet, wierzchowiec Indigo Cat Mount oraz pancerz dla wierzchowca Escapeproof Mount Armor.
- Pakiet do Diablo Immortal został wyceniony na 24,99 dolara. Oferuje on transmog towarzysza Rimedarter Familiar, portal Seekers of Riddergrove (Violet), jedną dwugwiazdkową legendarną klejnot Mother's Lament, 20 Legendary Crests oraz 10 Telluric Pearls.
- Tyle samo, czyli 24,99 dolara, kosztuje zestaw do Hearthstone. Zawiera on legendarną kartę Bloodmage Thalnos w wersji Signature, rewers kart Blade of the Black Empire Card Back oraz pięć standardowych pakietów kart.
- Fani Overwatch 2 mogą natomiast kupić pakiet za 29,99 dolara, w którym znajdą legendarną skórkę Lich Queen Mei, skórkę broni Frostmourne dla Any, zawieszkę do broni Lichimari King Weapon Charm oraz graffiti Lich Queen Mei Spray.