Violent Night to film o Mikołaju, który się bije. Jest trailer i data premiery

Jeśli w okresie świątecznym zamierzacie oglądać filmy, które wprowadzą Was w odpowiedni nastrój, to Violent Night zdecydowanie do takich nie będzie należał. Bo choć mamy tu Wigilię, Mikołaja, piękną choinkę i rodzinę szykującą prezenty, to jednak pełno tu walk, strzelania – i nawet w pewnym momencie Mikołaj wbija komuś w oko gwiazdę. Jeśli opis Was nie zniechęca, to zapraszamy do obejrzenia trailera z produkcji. Filmik publikujemy na samym dole.