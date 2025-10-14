Vin Diesel powraca w oczekiwanej kontynuacji kultowej serii science fiction. Aktor w pełnym kostiumie na pierwszym materiale z planu

Po latach oczekiwania Vin Diesel ponownie wcieli się w Richarda B. Riddicka. Aktor opublikował pierwsze oficjalne nagranie z planu czwartej odsłony serii, która nosi tytuł Riddick: Furya. Produkcja była zapowiadana już w 2014 roku, ale została potwierdzona dopiero w tym roku i skupi się na przeszłości głównego bohatera oraz jego pochodzeniu z tajemniczej planety Furyan.

Riddick: Furya – pierwsze nagranie z planu prezentuje Vina Diesela w pełnym kostiumie jego bohatera

Na Instagramie Diesel pokazał nagranie, na której prezentuje się w efektownej zbroi Furyanów. Aktor ma na sobie parę charakterystycznych rękawic z ostrzami, więc fani mogą spodziewać się, że nowa część ponownie skupi się na widowiskowych starciach i brutalnej walce o przetrwanie.