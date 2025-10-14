Vin Diesel powraca w oczekiwanej kontynuacji kultowej serii science fiction. Aktor w pełnym kostiumie na pierwszym materiale z planu

Gwiazdor udostępnił pierwsze nagranie z planu kontynuacji Riddicka.
Po latach oczekiwania Vin Diesel ponownie wcieli się w Richarda B. Riddicka. Aktor opublikował pierwsze oficjalne nagranie z planu czwartej odsłony serii, która nosi tytuł Riddick: Furya. Produkcja była zapowiadana już w 2014 roku, ale została potwierdzona dopiero w tym roku i skupi się na przeszłości głównego bohatera oraz jego pochodzeniu z tajemniczej planety Furyan.
Riddick: Furya – pierwsze nagranie z planu prezentuje Vina Diesela w pełnym kostiumie jego bohatera
Na Instagramie Diesel pokazał nagranie, na której prezentuje się w efektownej zbroi Furyanów. Aktor ma na sobie parę charakterystycznych rękawic z ostrzami, więc fani mogą spodziewać się, że nowa część ponownie skupi się na widowiskowych starciach i brutalnej walce o przetrwanie.
Film zostanie napisany i wyreżyserowany przez Davida Twohy’ego, który współtworzył całą sagę wspólnie z Jimem i Kenem Wheatami. Diesel oprócz głównej roli pełni także funkcję producenta. Oficjalny opis fabuły ujawnia, że bohater wraca na rodzinną planetę, którą ledwie pamięta i której los może być przesądzony.
Riddick w końcu powraca do swojego świata, miejsca, które ledwie pamięta i którego stan jest tragiczny. Na miejscu odkrywa, że inni Furyanie wciąż toczą walkę o przetrwanie z nowym potworem. Niektórzy z nich okazują się bardziej podobni do Riddicka, niż kiedykolwiek przypuszczał.
GramTV przedstawia:
Postać Riddicka zadebiutowała ponad dwadzieścia lat temu w filmie Pitch Black. Skromny horror science fiction szybko przerodził się w większe uniwersum, które rozbudowano w Kronikach Riddicka z 2004 roku, a następnie w trzeciej części z 2013 roku. Choć wyniki kasowe i recenzje bywały mieszane, bohater zyskał status kultowego, a fani od lat domagali się kontynuacji.
Riddick: Furya to jeden z kilku projektów akcji, jakie Diesel planuje po zakończeniu sagi Szybcy i wściekli. Aktor przygotowuje się również do powrotu jako Kaulder w Łowca czarownic 2 i rozważa kontynuację serii xXx. Data premiery nowego filmu o Riddicku nie została jeszcze ogłoszona.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!