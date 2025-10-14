Zaloguj się lub Zarejestruj

Vin Diesel powraca w oczekiwanej kontynuacji kultowej serii science fiction. Aktor w pełnym kostiumie na pierwszym materiale z planu

Radosław Krajewski
2025/10/14 16:30
0
0

Gwiazdor udostępnił pierwsze nagranie z planu kontynuacji Riddicka.

Po latach oczekiwania Vin Diesel ponownie wcieli się w Richarda B. Riddicka. Aktor opublikował pierwsze oficjalne nagranie z planu czwartej odsłony serii, która nosi tytuł Riddick: Furya. Produkcja była zapowiadana już w 2014 roku, ale została potwierdzona dopiero w tym roku i skupi się na przeszłości głównego bohatera oraz jego pochodzeniu z tajemniczej planety Furyan.

Riddick
Riddick

Riddick: Furya – pierwsze nagranie z planu prezentuje Vina Diesela w pełnym kostiumie jego bohatera

Na Instagramie Diesel pokazał nagranie, na której prezentuje się w efektownej zbroi Furyanów. Aktor ma na sobie parę charakterystycznych rękawic z ostrzami, więc fani mogą spodziewać się, że nowa część ponownie skupi się na widowiskowych starciach i brutalnej walce o przetrwanie.

Film zostanie napisany i wyreżyserowany przez Davida Twohy’ego, który współtworzył całą sagę wspólnie z Jimem i Kenem Wheatami. Diesel oprócz głównej roli pełni także funkcję producenta. Oficjalny opis fabuły ujawnia, że bohater wraca na rodzinną planetę, którą ledwie pamięta i której los może być przesądzony.

Riddick w końcu powraca do swojego świata, miejsca, które ledwie pamięta i którego stan jest tragiczny. Na miejscu odkrywa, że inni Furyanie wciąż toczą walkę o przetrwanie z nowym potworem. Niektórzy z nich okazują się bardziej podobni do Riddicka, niż kiedykolwiek przypuszczał.

GramTV przedstawia:

Postać Riddicka zadebiutowała ponad dwadzieścia lat temu w filmie Pitch Black. Skromny horror science fiction szybko przerodził się w większe uniwersum, które rozbudowano w Kronikach Riddicka z 2004 roku, a następnie w trzeciej części z 2013 roku. Choć wyniki kasowe i recenzje bywały mieszane, bohater zyskał status kultowego, a fani od lat domagali się kontynuacji.

Riddick: Furya to jeden z kilku projektów akcji, jakie Diesel planuje po zakończeniu sagi Szybcy i wściekli. Aktor przygotowuje się również do powrotu jako Kaulder w Łowca czarownic 2 i rozważa kontynuację serii xXx. Data premiery nowego filmu o Riddicku nie została jeszcze ogłoszona.

Tagi:

Popkultura
film
science fiction
riddick
Vin Diesel
nagranie z planu
sci-fi
nagranie
Riddick: Furya
David Twohy
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112