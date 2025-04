Nowy Riddick nadchodzi. Vin Diesel zapowiada swój nowy film science fiction

W wakacje ubiegłego roku rozpoczęły się zdjęcia do Riddick 4: Furya. Vin Diesel ponownie wcielił się w popularnego bohatera, powracając do roli po jedenastu latach. Teraz w zaskakującym poście na Instagramie aktor opublikował zdjęcie przedstawiające go jako Richarda B. Riddicka, dodając jedynie enigmatyczny podpis: „nadchodzi”. Krótkie, ale wymowne ogłoszenie natychmiast rozbudziło spekulacje fanów o możliwym pierwszym zwiastunie długo oczekiwanego filmu Riddick 4: Furya.

Riddick 4: Furya wkrótce otrzyma pierwszy zwiastun?

Choć od ostatnich informacji na temat czwartej części minęło sporo czasu, przypomnijmy, że w 2023 roku ogłoszono, iż Diesel ponownie połączy siły z reżyserem Davidem Twohym, twórcą poprzednich odsłon, przy realizacji Furya. Twohy miał odpowiadać zarówno za scenariusz, jak i reżyserię filmu.