Vin Diesel napisze i zagra w filmie na podstawie zabawki Mattel. Co może pójść nie tak?

Jakub Piwoński
2025/12/05 10:30
Czy szykuje się nam coś w rodzaju Gigantów ze stali?

To jedna z najbardziej nieoczekiwanych filmowych rewelacji ostatnich dni. Vin Diesel – kojarzony głównie z kierowaniem szybkim samochodem i ratowaniem rodziny w Szybcy i wściekli – wrócił do kultowej serii Riddick, ale wystąpi także w kontynuacji Łowcy czarownic. To jednak nie jedyne jego projekty. Jak podaje Deadline, nie tylko zagra w kinowej adaptacji gry Rock ’Em Sock ’Em Robots, ale także… napisze scenariusz do filmu.

Vin Diesel
Vin Diesel

Vin Diesel zagra i napisze scenariusz do adaptacji Rock ’Em Sock ’Em Robots

Mattel rozwija własne filmowe uniwersum zabawek — oprócz Barbie powstają lub są w planach m.in. adaptacje Hot Wheels, Masters of the Universe, Polly Pocket, American Girl oraz właśnie Rock ’Em Sock ’Em Robots. Produkcja Mattel i Universal ma przenieść na duży ekran klasyczną grę (zabawkę?) bokserską, w której czerwony robot Red Rocker i niebieski Blue Bomber walczą ze sobą na plastikowym ringu.

Trudno się dziwić, że projekt wywołał falę zdziwienia – Diesel nie słynie z pracy scenariopisarskiej. Choć lata temu, w 1997, napisał, nakręcił i zagrał w Przybłędzie opowiadającym o narkotykowym dilerze, od tamtej pory jego przygoda z tekstami do filmów opierała się głównie na ingerencji w teksty dotyczące Szybkich i wściekłych. Tym bardziej zaskakuje fakt, że to właśnie aktor ma odpowiadać za scenariusz dużej, efektownej produkcji, w przypadku której sam pomysł wydaje się co najmniej wątpliwy.

Z kolei właściciele marki, Mattel, dają do zrozumienia, jakby nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Prezes Robbie Brenner zapewnia:

Vin to mistrz opowieści z niezrównanym wyczuciem akcji, serca i budowania świata. Jego kreatywna wizja Rock ’Em Sock ’Em Robots jest odważna, ludzka i głęboko filmowa.

GramTV przedstawia:

Czy projekt okaże się widowiskiem czy filmową katastrofą – jak sugerują sceptycy – przekonamy się dopiero po pierwszych materiałach. Na razie jedno jest pewne: Vin Diesel i jego wizja bokserskiej zabawki od Mattel to coś, co na pewno będzie budzić ciekawość.

Przypomnijmy, że Rock ’Em Sock ’Em Robots to klasyczna mechaniczna gra zręcznościowa z lat 60., w której dwóch graczy steruje plastikowymi robotami walczącymi na małym ringu. Celem jest wyprowadzenie serii ciosów tak, by „wybić” głowę przeciwnika – dosłownie wyskakuje ona w górę, sygnalizując nokaut. Czym dokładnie jest popularna gra, która zostanie zamieniona na film, ujawnia materiał:

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/4/vin-diesel-to-write-and-star-in-rock-em-sock-em-movie-for-mattel

Popkultura
Vin Diesel
Mattel
adaptacja
Barbie
Rock ’Em Sock ’Em Robots
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


