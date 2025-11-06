Film The Legend of Zelda idzie śladami Władcy Pierścieni. Produkcja ruszyła pełną parą

Film The Legend of Zelda ruszył z produkcją. Zdjęcia trwają w Nowej Zelandii, a porównania do Władcy Pierścieni nie są przypadkowe.
Prace nad aktorską adaptacją serii The Legend of Zelda oficjalnie nabierała tempa. Według wpisu w bazie Film & Television Industry Alliance, zdjęcia do filmowej wersji kultowego uniwersum Nintendo rozpoczęły się 4 listopada 2025 roku i potrwają do kwietnia 2026.
Produkcja filmu The Legend of Zelda wystartowała
Ta informacja oznacza, że już wkrótce możemy się spodziewać nowych informacji o obsadzie, co prawdopodobnie pozwoli fanom zorientować się, który wątek lub którą grę twórcy postanowili przenieść na ekran. Jeśli pojawi się np. Sidon, możemy zakładać inspirację Breath of the Wild. Być może pierwsze teasery trafią do sieci w związku z 40-leciem serii, które przypada na przyszły rok.
Zdjęcia mają miejsce w Wellington w Nowej Zelandii, jednym z najważniejszych światowych ośrodków produkcji filmów fantasy. To właśnie tam Peter Jackson realizował trylogię Władca Pierścieni. Dobrym przykładem może być Kaitoke Regional Park, które posłużyło do nagrania Rivendell. W Wellington działa również słynne studio Weta Workshop, znane z tworzenia rekwizytów, kostiumów i efektów specjalnych. To podobieństwo lokalizacji sprawiło, że wielu fanów i komentatorów od razu zauważyło związki z klimatem Władcy Pierścieni, co może sugerować film o dużej skali i epickim tonie opowieści.
Według oficjalnego streszczenia produkcji:
GramTV przedstawia:
Akcja filmu The Legend of Zelda podąża za Linkiem, młodym wojownikiem przeznaczonym do obrony magicznego królestwa Hyrule przed siłami ciemności. Krainie zagraża Ganon, bezwzględny wojownik poszukujący Trójmocy, starożytnego artefaktu dającego nieograniczoną moc. Aby go powstrzymać, Link wyrusza w niebezpieczną podróż, mierząc się z potworami, eksplorując lochy i rozwiązując zagadki, by odnaleźć święte artefakty mogące pomóc w jego misji.
Wcześniej potwierdzono, że Linka zagra Benjamin Evan Ainsworth, a Zeldę aktorka Bo Bragason. Premiera filmu jest obecnie planowana na 2027 rok.
Przy okazji przypominamy, że właśnie ukazała się gra Hyrule Warriors: Age of Imprisonment na Nintendo Switch 2, będąca crossoverem Zeldy z serią Warriors od Koei Tecmo. Fabuła gry osadzona jest przed wydarzeniami poznanymi w Tears of the Kingdom. Zachęcamy do przeczytania naszej recenzji tego tytułu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!