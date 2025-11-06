Film The Legend of Zelda idzie śladami Władcy Pierścieni. Produkcja ruszyła pełną parą

Film The Legend of Zelda ruszył z produkcją. Zdjęcia trwają w Nowej Zelandii, a porównania do Władcy Pierścieni nie są przypadkowe.

Prace nad aktorską adaptacją serii The Legend of Zelda oficjalnie nabierała tempa. Według wpisu w bazie Film & Television Industry Alliance, zdjęcia do filmowej wersji kultowego uniwersum Nintendo rozpoczęły się 4 listopada 2025 roku i potrwają do kwietnia 2026.

Produkcja filmu The Legend of Zelda wystartowała

Ta informacja oznacza, że już wkrótce możemy się spodziewać nowych informacji o obsadzie, co prawdopodobnie pozwoli fanom zorientować się, który wątek lub którą grę twórcy postanowili przenieść na ekran. Jeśli pojawi się np. Sidon, możemy zakładać inspirację Breath of the Wild. Być może pierwsze teasery trafią do sieci w związku z 40-leciem serii, które przypada na przyszły rok.