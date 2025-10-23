Jedna z największych serii science fiction nieoczekiwania otrzymała nową grę. Jest darmowa i ma pozytywne opinie

Produkcja dostępna jest również na komputerach osobistych.

Po bardzo udanym trzecim sezonie serialu Fundacja, teraz przyszedł czas na kolejną adaptację słynnej serii powieści Isaaca Asimova. Na PC oraz urządzenia mobilne trafiła gra Foundation: Galactic Frontier. Tytuł zadebiutował zaledwie dwa dni temu i jest darmo na platformach Android, iOS oraz PC. Foundation: Galactic Frontier – gra na podstawie Fundacji zadebiutowała na PC i urządzeniach mobilnych Seria Fundacja od dekad inspiruje kolejne pokolenia twórców. Cykl powieści Asimova przedstawia losy upadającego galaktycznego imperium i próbę ocalenia wiedzy ludzkości dzięki planowi naukowca Hariego Seldona. Adaptacje tego uniwersum pojawiały się wcześniej w różnych formach, jednak Foundation: Galactic Frontier to pierwsza gra, która łączy elementy książek z wątkami znanymi z serialu Apple TV.

Akcja gry toczy się w Erze Kupców, jednym z kluczowych etapów historii galaktyki. Gracz wciela się w dowódcę statku handlowego, który przemierza nieznane sektory kosmosu, przewożąc towary, zawierając sojusze i uczestnicząc w międzygwiezdnych bitwach. W trakcie rozgrywki można rekrutować różnorodnych członków załogi, od robotów po najemników i przestępców, a także rozwijać własną flotę, dostosowując ją do preferowanego stylu gry. Foundation: Galactic Frontier łączy w sobie elementy RPG i strategii, w tym zarządzania zasobami. Gracze muszą balansować między handlem, naprawą statków, utrzymaniem morale załogi a odkrywaniem nowych układów planetarnych. Każda decyzja wpływa na przebieg fabuły, która rozwija się wraz z postępami w grze. Twórcy określają produkcję jako „epicką grę strategiczną w realiach science fiction”, a jej największym atutem ma być rozbudowany świat i narracja napisana specjalnie na potrzeby gry. W odróżnieniu od wcześniejszych adaptacji, Galactic Frontier nie odtwarza wydarzeń znanych z powieści, lecz proponuje zupełnie nową historię osadzoną w tym samym uniwersum.

Po premierze oceny są w większości pozytywne. W Apple App Store gra osiągnęła średnią 4,5 na 5 gwiazdek, a wielu użytkowników chwali klimat oraz nawiązania do serialu Apple TV. W Google Play oceny są nieco niższe, 4,1 na 5, głównie przez starsze recenzje z okresu testów. Jedna z opinii podsumowuje: „To najlepsze połączenie strategii i klimatu Asimova, jakie widziałem w grze mobilnej”. Jak w przypadku wielu darmowych gier, Foundation: Galactic Frontier korzysta z mikropłatności. Nie ma w niej reklam, jednak system zakupów w aplikacji pozwala przyspieszać rozwój statków i załogi. Część graczy obawia się, że może to prowadzić do modelu pay to win, choć większość recenzji podkreśla, że zbalansowana rozgrywka pozwala cieszyć się grą bez konieczności wydawania pieniędzy. Gra jest dostępna bezpłatnie w App Store, Google Play oraz na PC poprzez oficjalną stronę.

