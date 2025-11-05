Nintendo szykuje kolejne filmowe adaptacje swoich hitów. Raport firmy zdradza plany

Nowy raport sprzedażowy Nintendo ujawnia, że korporacja nie zamierza wstrzymywać adaptacji swoich popularnych serii gier na potrzeby kina. Według planów firmy, ma to stać się znacznie częstszym elementem strategii rozwoju.

Nintendo ujawnia ambitne plany na kolejne ekranizacje gier

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie sprzedażowym opublikowanym przez japoński oddział Nintendo, firma omawiała nie tylko sukces Nintendo Switch 2, ale również przedstawiła swoje ambitne plany na przyszłość. Strategia korporacji skupia się mocno na sferze multimediów, z naciskiem na kontynuację produkcji filmowej.