Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo szykuje kolejne filmowe adaptacje swoich hitów. Raport firmy zdradza plany

Patrycja Pietrowska
2025/11/05 11:00
0
0

Kolejne IP od Nintendo trafią do kin.

Nowy raport sprzedażowy Nintendo ujawnia, że korporacja nie zamierza wstrzymywać adaptacji swoich popularnych serii gier na potrzeby kina. Według planów firmy, ma to stać się znacznie częstszym elementem strategii rozwoju.

Super Mario Bros. Film
Super Mario Bros. Film

Nintendo ujawnia ambitne plany na kolejne ekranizacje gier

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie sprzedażowym opublikowanym przez japoński oddział Nintendo, firma omawiała nie tylko sukces Nintendo Switch 2, ale również przedstawiła swoje ambitne plany na przyszłość. Strategia korporacji skupia się mocno na sferze multimediów, z naciskiem na kontynuację produkcji filmowej.

GramTV przedstawia:

Nintendo oficjalnie poinformowało, że jest obecnie aktywnie zaangażowane w realizację wielu projektów filmowych opartych na swoich IP. Projekty te są na różnych etapach zaawansowania. Chociaż w raporcie nie podano konkretnych tytułów franczyz, które mają trafić na duży ekran, wiadomo, że te nowe filmy pojawią się w kinach dopiero po premierze obrazu opartego na The Legend of Zelda, który planowany jest na 2027 rok.

Nintendo deklaruje również głębokie zaangażowanie we wszystkie fazy powstawania tych produkcji. Dotyczy to zarówno prac produkcyjnych, jak i sfery finansowania projektów.

Źródło:https://insider-gaming.com/nintendo-movie-franchises-mario-zelda-future/

Tagi:

News
Nintendo
film
filmy
IP
adaptacja
ekranizacja
ekranizacja gry
adaptacja gry
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112