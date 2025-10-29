Zapomniany film fantasy otrzyma kontynuację. Vin Diesel ujawnił tytuł i termin premiery drugiej części serii

Dziesięć lat temu w kinach zadebiutował Łowca czarownic, mało udany film fantasy z Vinem Dieselem w roli głównej. Od dłuższego czasu wiemy już, że powstaje kontynuacja, która ma dać drugą szansę dla tej serii. Teraz aktor na swoim Instagramie postanowił udostępnić post, w którym przypomniał widzom o okrągłej rocznicy, a także zdradził kluczowe informacje o nowej części.

Łowca czarownic – Vin Diesel ujawnił tytuł i termin premiery kontynuacji filmu fantasy

Druga odsłona Łowcy czarownic będzie nosić tytuł The Lion’s Oath, choć nie wiadomo jeszcze, czy to oficjalna nazwa filmu, czy jedynie podtytuł. Diesel ogłosił również, że premiera planowana jest na 2026 rok.