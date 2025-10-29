Zapomniany film fantasy otrzyma kontynuację. Vin Diesel ujawnił tytuł i termin premiery drugiej części serii

Aktor świętuje 10-lecie premiery pierwszej odsłony.
Dziesięć lat temu w kinach zadebiutował Łowca czarownic, mało udany film fantasy z Vinem Dieselem w roli głównej. Od dłuższego czasu wiemy już, że powstaje kontynuacja, która ma dać drugą szansę dla tej serii. Teraz aktor na swoim Instagramie postanowił udostępnić post, w którym przypomniał widzom o okrągłej rocznicy, a także zdradził kluczowe informacje o nowej części.
Łowca czarownic – Vin Diesel ujawnił tytuł i termin premiery kontynuacji filmu fantasy
Druga odsłona Łowcy czarownic będzie nosić tytuł The Lion’s Oath, choć nie wiadomo jeszcze, czy to oficjalna nazwa filmu, czy jedynie podtytuł. Diesel ogłosił również, że premiera planowana jest na 2026 rok.
Dziesiąta rocznica! Dekadę temu Kaulder został po raz pierwszy przedstawiony światu… W tym roku go wskrzesicie… The Lion’s Oath! 2026! – napisał aktor.
Pierwszy film opowiadał o średniowiecznym wojowniku, który po pokonaniu Królowej Czarownic zostaje przeklęty, aby wiódł wieczne życie. Przez stulecia strzeże ludzkości przed siłami nadnaturalnymi, aż w końcu odkrywa spisek mający na celu przywrócenie do życia jego dawnego wroga. W głównych rolach obok Diesela wystąpili Michael Caine, Rose Leslie oraz Elijah Wood.
Nie wiadomo, którzy aktorzy powrócą w nowym filmie. Michael Caine oficjalnie zakończył karierę, ale wcześniej mówiło się, że powróci, aby ponownie wcielić się w postać 36 Dolana. Z kolei Rose Leslie nadal aktywnie działa w branży, więc jej powrót jako czarownicy Chloe wydaje się prawdopodobny.
Twórcy nie zdradzili, czy The Lion’s Oath będzie bezpośrednią kontynuacją, prequelem ukazującym dawne losy Kauldera, czy też opowieścią rozgrywającą się wiele lat później, otwierającą serię na nowe wątki i bohaterów. Projekt powstaje w ścisłej tajemnicy.