Venom od Insomniac Games. Wyciek zdradza postaci i możliwy termin premiery

Pojawiły się nowe wieści związane z postaciami i terminem premiery samodzielnej gry o Venomie, nad którą pracować ma Insomniac Games. Jeżeli szczegóły się potwierdzą, gracze będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Istnienie osobnej produkcji poświęconej Venomie zostało po raz pierwszy zasygnalizowane poprzez w grywalną sekwencję z postacią w Spider-Man 2. Informacje te zostały następnie potwierdzone w wyniku cyberataku na Insomniac, który miał miejsce pod koniec 2023 roku.

Zgodnie z ujawnionymi danymi, gra o Venomie ma pełnić rolę produkcji o rozmiarze AA, stanowiąc pomost fabularny między Spider-Man 2 a nadchodzącym Spider-Man 3, analogicznie do funkcji, jaką Spider-Man: Miles Morales spełniał między pierwszymi dwoma tytułami. W początkowych wyciekach danych z grą o Venomie wiązano rok premiery 2025.

Ten termin zdaje się być jednak mało prawdopodobny. Jak podaje MP1ST, gra o Venomie jest aktywnie rozwijana w Insomniac Games, choć brak jest precyzyjnych informacji na temat aktualnego etapu prac. MP1ST sugeruje, że Insomniac może priorytetowo traktować produkcję Wolverine – której premiera jest przewidziana na 2026 rok. Jak sugeruje wyciek, w takim scenariuszu termin premiery gry o Venomie mógłby przypadać na 2027 rok.

Co więcej, MP1ST donosi, że protagonistą gry Venom będzie Eddie Brock, czyli pierwotny nosiciel symbionta z komiksów. W grze Venom ma pojawić się także Cletus Kasady, czyli Carnage. Interesująca jest również pogłoska o pojawieniu się Anti-Venoma. Jak w przypadku wszystkich niepotwierdzonych informacji, fani powinni jednak podchodzić do powyższych doniesień z pewną rezerwą, zwłaszcza w odniesieniu do szczegółów fabularnych, które mogą ulec zmianie w trakcie rozwoju gry.