Zaloguj się lub Zarejestruj

Venom od Insomniac Games. Wyciek zdradza postaci i możliwy termin premiery

Patrycja Pietrowska
2025/09/15 11:00
0
0

Nieoficjalne doniesienia w sprawie kolejnej produkcji Insomniac Games.

Pojawiły się nowe wieści związane z postaciami i terminem premiery samodzielnej gry o Venomie, nad którą pracować ma Insomniac Games. Jeżeli szczegóły się potwierdzą, gracze będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Marvel's Spider-Man 2
Marvel's Spider-Man 2

Venom z własną grą. Carnage i Anti-Venom mają pojawić się w produkcji Insomniac

Istnienie osobnej produkcji poświęconej Venomie zostało po raz pierwszy zasygnalizowane poprzez w grywalną sekwencję z postacią w Spider-Man 2. Informacje te zostały następnie potwierdzone w wyniku cyberataku na Insomniac, który miał miejsce pod koniec 2023 roku.

GramTV przedstawia:

Zgodnie z ujawnionymi danymi, gra o Venomie ma pełnić rolę produkcji o rozmiarze AA, stanowiąc pomost fabularny między Spider-Man 2 a nadchodzącym Spider-Man 3, analogicznie do funkcji, jaką Spider-Man: Miles Morales spełniał między pierwszymi dwoma tytułami. W początkowych wyciekach danych z grą o Venomie wiązano rok premiery 2025.

Ten termin zdaje się być jednak mało prawdopodobny. Jak podaje MP1ST, gra o Venomie jest aktywnie rozwijana w Insomniac Games, choć brak jest precyzyjnych informacji na temat aktualnego etapu prac. MP1ST sugeruje, że Insomniac może priorytetowo traktować produkcję Wolverine – której premiera jest przewidziana na 2026 rok. Jak sugeruje wyciek, w takim scenariuszu termin premiery gry o Venomie mógłby przypadać na 2027 rok.

Co więcej, MP1ST donosi, że protagonistą gry Venom będzie Eddie Brock, czyli pierwotny nosiciel symbionta z komiksów. W grze Venom ma pojawić się także Cletus Kasady, czyli Carnage. Interesująca jest również pogłoska o pojawieniu się Anti-Venoma. Jak w przypadku wszystkich niepotwierdzonych informacji, fani powinni jednak podchodzić do powyższych doniesień z pewną rezerwą, zwłaszcza w odniesieniu do szczegółów fabularnych, które mogą ulec zmianie w trakcie rozwoju gry.

Źródło:https://gamerant.com/venom-ps5-game-new-story-release-date-details-leak-rumor/

Tagi:

News
plotka
Insomniac Games
Marvel
Venom
Carnage
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112