Marvel’s Spider-Man Venom powstaje. Szczegóły, cena i premiera wyciekły do sieci

Produkcja będzie samodzielną grą, której ukończenie głównego wątku zajmie od 8 do 10 godzin. Marvel’s Spider-Man Venom zaoferuje 12 misji fabularnych i 3 bossów do pokonania, a także dodatkową zawartość, w tym misje poboczne, wyzwania oraz znajdźki. Insomniac Games celuje w kategorię wiekową dla graczy od 13 roku życia, więc nie będzie to brutalna produkcja.

Marvel’s Spider-Man Venom ma kosztować 49,99 dolarów. Kupując droższą Ultimate Edition otrzymujemy również w pakiecie Marvel’s Spider-Man 2. Premiery możemy spodziewać się jesienią 2025 roku.