Venom jednak powróci w uniwersum Sony? Ale jako zupełnie nowa postać

Eddie Brock może przenieść się do uniwersum Marvela, ale to nie oznacza, że Sony Pictures zamierza zrezygnować z innej wersji Venoma.

Venom 3: Ostatni taniec jest już dostępny do obejrzenia w kinach i film świetnie radzi sobie na dużym ekranie. W drugi weekend produkcja straciła zaledwie 49% widzów, co przełożyło się na niezłe 26,1 mln dolarów. Produkcja już zarobiła 317 mln dolarów na całym świecie, więc Sony Pictures w końcu może zaliczyć sobie jakiś sukces. Nic więc dziwnego, że nie chcą rozstać się z jedyną dochodową serią. Chociaż Eddie Brock i jego Venom wyruszą w podróż po multiwersum, aby pomóc Peterowi Parkerowi pokonać Knulla, a na kolejny film w stylu Logan: Wolverine, o którym marzy sam Tom Hardy, na razie nie ma szans, to za kilka lat na ekranach powinniśmy poznać nową wersję popularnego symbiota.

Sony Pictures planuje film o Agencie Venomie

Jak podał scooper Daniel Richtman Sony Pictures planuje film poświęcony Agentowi Venomowi. Tym bohaterem był Flash Thompson, szkolny prześladowca Petera Parkera, który podczas jednej z imprez u Harry’ego Osborna, natknął się na Venoma. Ostatecznie Flash wygrał wewnętrzną walkę z przybyszem z kosmosu. Po tym, jak uratował Spider-Mana podczas walki z Rhino, postanowił się zmienić i zostać superbohaterem. Ponownie połączył się z Venomem i pokonał Beetle’a kontrolowanego przez Taskmastera. Następnie przyjął tożsamość Agenta Venoma i przyłączył się do S.H.I.E.L.D.