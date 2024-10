Spider-Man 4 będzie bardziej kosmiczny. Powrócą stare postacie, a fanom wcale się to nie podoba

Spider-Man 4 może zmierzyć się z ogromną krytyką, jeżeli Marvel i Sony nie wsłuchają się w głosy fanów. Pierwotnie planowano bardziej przyziemny film „z poziomu ulicy”, gdzie Peter Parker miał połączyć siły z Daredevilem, aby walczyć z Wilsonem Fiskiem, który zostałby nowym burmistrzem Nowego Jorku. Ale Sony Pictures chce zrealizować historię o wiele większej skali, która miałaby znaczenie zarówno na MCU, jak i ich własne uniwersum. Z tego powodu pojawiły się niedawno doniesienia, że film ma już tytuł, który nawiązuje do Venoma 3. Wygląda więc na to, że Sony postawiło na swoim i fani muszą przygotować się na kolejny film ze Spider-Manem, który wykorzysta koncepcję multiwersum.

Spider-Man 4 – Knull, Doktor Doom i powrót innych Pajączków w kosmicznej historii

W serwisie The Cosmic Circus pojawiło się sporo nowych informacji o Spider-Manie 4. Według redaktorów w filmie powrócą Tobey Maguire i Andrew Garfield, którzy po wielu latach mieli okazję ponownie założyć superboahaterski strój w Spider-Man: Bez drogi do domu z 2021 roku. Alex Perez uważa, że tym razem ta dwójka bohaterów pojawi się w filmie w znacznie większej roli. Potencjalnie może to prowadzić do pojawienia się w Spider-Manie 4 jeszcze innych wersji Pajączka.