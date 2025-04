Jeden z najlepszych filmów science fiction tego roku zmierza do Max. Podano datę premiery

Towarzysz zarobił w Ameryce 20,8 miliona dolarów. Z reszty świata pochodzi 15,9 mln dolarów, co globalnie daje 36,7 mln dolarów. Wynik ten jest całkiem dobry, biorąc pod uwagę niski budżet filmu, który wyniósł zaledwie 10 mln dolarów. Warner Bros. nie wydało również wiele pieniędzy na marketing, więc Towarzysz prawdopodobnie zwrócił się z samych zarobków z kin.

Śmierć miliardera rozpoczyna łańcuch nieprzewidzianych wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do posiadłości biznesmena nad jeziorem. Dziewczyna jeszcze nie wie, że żyła za fałszywą fasadą, a w sprawę może być zamieszany jej chłopak.

Reżyserem filmu jest Drew Hancock, który wcześniej nakręcił tylko dokumentalne Tenacious D: The Complete Masterworks 2. Pracował również jako scenarzysta nad animowanym serialem Korniszonek oraz My Dead Ex. W obsadzie znaleźli się: Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén oraz Rupert Friend.

