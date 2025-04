Supergirl na pierwszych materiałach. Superbohaterka i Lobo we wspólnym nagraniu

Do sieci trafiły pierwsze materiały pochodzące bezpośrednio z planu Supergirl: Woman of Tomorrow, czyli drugiego pełnometrażowego filmu od DC Studios. Prace nad filmem ruszyły już jakiś czas temu i obecnie zdjęcia powstają w Londynie. Jednej z osób udało się nagrać dronem moment nagrywania sceny Supergirl, która prawdopodobnie występuje razem z Lobo.

Supergirl: Woman of Tomorrow – pierwsze materiały z planu prezentują główną bohaterkę i Lobo?

Przede wszystkim to pierwsza okazja, aby nieco bliżej przyjrzeć się kostiumowi Milly Alcock jako Supergirl. Będzie on podobny do tego znanego z komiksów, a więc aktorka nosi długą pelerynę oraz spódnicę. Obok niej pojawia się postać, która do złudzenia przypomina Lobo. Niestety nagrania są kiepskiej jakości, więc na potwierdzenie, że w tej scenie pojawi się Jason Momoa jako Lobo, będziemy musieli poczekać.