Serial Tomb Raider od Phoebe Waller-Bridge i Amazona najprawdopodobniej został anulowany

Zapowiadany przez Amazon serial Tomb Raider, za który odpowiadać miała Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia), najprawdopodobniej nie powstanie. Według źródeł brytyjskiego Daily Mail, projekt jest już „martwy”. Już jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że źle się dzieje z tym projektem.

Serial Tomb Raider prawdopodobnie został anulowany

W kontekście serialu pojawiły się także plotki, jakoby w główną rolę miała wcielić się Sophie Turner (Gra o Tron), ale i te informacje zostały zdementowane: „to nie idzie dalej” – powiedziało anonimowe źródło gazety. Informacje o anulowaniu serialu zbiegają się w czasie z ogłoszeniem, że Jennifer Salke, szefowa Amazon MGM Studios, odchodzi ze stanowiska po siedmiu latach. To właśnie ona była główną siłą napędową stojącą za zaangażowaniem Waller-Bridge do projektu. Jak donosi portal Puck (cytowany przez Screen Rant), Waller-Bridge do tej pory nie dostarczyła nawet scenariusza do serialu. Według tych doniesień, projekt przeszedł już przez dwa pokoje scenarzystów i pochłonął dziesiątki milionów dolarów na etapie rozwoju.