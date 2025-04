Thunderbolts z jeszcze niższymi prognozami finansowymi. Marvel może szykować się na porażkę

Jeszcze pod koniec marca pojawiły się pierwsze analizy finansowe weekendu otwarcia Thunderbolts, czyli nadchodzącej nowej produkcji Marvela. Wtedy podawano, że film może wystartować w Ameryce z wynikiem od 67 do 82 milionów dolarów, co i tak byłoby znacznie niższym wynikiem od poprzedniego filmu z MCU, czyli Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat, który zarobił na otwarcie 88,8 mln dolarów. Jednak według najnowszych prognoz studio nie może liczyć nawet na wynik we wcześniej podanym przedziale. Serwis The Hollywood Reporter podzielił się najnowszymi przewidywaniami weekendu otwarcia w Ameryce dla Thunderbolts, które są jeszcze niższe.

Thunderbolts z jeszcze niższymi prognozami finansowymi w weekend otwarcia

Według ich informacji film otworzy się z wynikiem od 63 do 77 milionów dolarów. Uważa się, że ostatecznie wynik ten będzie oscylował wokół 70 mln dolarów. Byłby to szósty lub siódmy najgorszy wynik z całego MCU. Jednak osoby związane z Disneyem uspokajają, że jest to zupełnie nowa grupa postaci, która po raz pierwszy razem pojawi się na dużym ekranie, więc nie ma mowy o żadnej rozpoznawalnej marce. Wytwórnia dostrzega, że przy Thunderbolts „jest sporo przestrzeni na wzrost” finansowy w kolejnych tygodniach. Warto dodać, że budżet filmu wynosi 180 mln dolarów bez kosztów promocji.