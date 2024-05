Venom 3 ma nowe logo. Kiedy pierwszy zwiastun?

W tym roku to Sony Pictures wypuści do kin najwięcej superbohaterskich filmów. Za nami już Madame Web, a kolejną premierą z uniwersum Spider-Mana będzie Venom 3. Wytwórnia jakiś czas temu ujawniła oficjalny tytuł filmu, który potwierdził, że będzie to ostatnia część serii. Do kinowego debiutu pozostało tylko pięć miesięcy, a my wciąż nie widzieliśmy żadnego zwiastuna. Wkrótce to się jednak zmieni.

Venom 3 otrzymał nowe logo

Zanim zobaczymy film w akcji możemy podziwiać nowe logo Venoma: The Last Dance. Główny tytuł otrzymał metaliczny poblask, zaś podtytuł został stworzony inną czcionką i jest cały na czerwono. Napis bardziej pasowałby do Carnage’a z drugiego Venoma, ale raczej nie powinniśmy spodziewać się powrotu tego antagonisty w nowym filmie.