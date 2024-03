Venom 3 z oficjalnym tytułem. To będzie pożegnaniem z bohaterem

Prace nad Venomem 3 zbliżają się do końca. Niedawno Tom Hardy udostępnił nowe zdjęcie z planu, które sugerowało powiązania ze Spider-Man: Bez drogi do domu. Na oficjalne materiały z filmu będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale już teraz Sony Pictures ujawniło oficjalny tytuł produkcji. Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że będzie to „ostatni taniec” dla głównego bohatera i teraz te informacje się potwierdziły.

Venom 3 – oficjalny tytuł i data premiery

Wytwórnia poinformowała, że trzecia część serii będzie zatytułowana Venom: The Last Dance. Nie wiadomo, czy wspomniany ostatni taniec będzie odnosił się do Venoma, czy ten Eddiego Brocka. Wcześniej pojawiły się sugestie, że Tom Hardy chce zrezygnować z tej roli, więc niewykluczone, że w czwartej części Venoma symbiont zamieszka w ciele innej osoby, która stanie się nowym Venomem.