Velma to jeden z najchętniej oglądanych seriali HBO Max. Drugi sezon jest pewny

W miniony czwartek na HBO Max zadebiutowały dwa pierwsze odcinki Velmy, czyli kontrowersyjnego serialu animowanego dla dorosłych ze świata Scooby-Doo. Serial pozwala poznać historię członków drużyny łapaczy duchów z nieco innej perspektywy, na długo przed zajęciem się przez nich paranormalnym biznesem. Produkcja nie przypadła jednak do gustu fanom serii i od dnia premiery mocno krytykowali ten tytuł. Na Rotten Tomatoes Valma ma tylko 7% pozytywnych opinii od widzów, a mimo to serial pobił rekordy popularności na platformie HBO Max.

Velma z rekordem oglądalności na HBO Max

Oficjalne konto serialu pochwaliło się, że Velma może zaliczyła największe otwarcie w historii dla oryginalnego serialu animowanego od HBO Max. I choć do tej pory platforma nie mogła pochwalić się wieloma animowanymi serialami, to mimo to kontrowersje wystarczyły, aby wiele osób sięgnęło po Velmę, samemu sprawdzając, czy rzeczywiście jest aż tak źle, jak piszą to widzowie w mediach społecznościowych.

