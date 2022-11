Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wkrótce z datą premiery? Nowe informacje

W połowie lipca dyrektor generalny Paradox Interactive podkreślał, że Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wciąż powstaje, ale gracze muszą jeszcze poczekać na konkretne szczegóły. Tymczasem szef szwedzkiej firmy przekazał nowe informacje, które powinny zainteresować użytkowników czekających na wspomniany tytułu. Deweloper poinformował bowiem, że produkcja może w najbliższym czasie doczekać się dokładnej daty premiery.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 z premierą w 2023 roku? Firma Paradox Interactive jest „niesamowicie zadowolona” z postępów

Fredrik Wester – dyrektor generalny Paradox Interactice – w komunikacie przekazanym szwedzkiej agencji prasowej Nyhetsbyrån Direkt (dzięki GamingBolt) ujawnił, że Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 „czuje się bardzo dobrze”, a firma „prawdopodobnie” będzie mogła ustalić „wkrótce” ustalić datę premiery gry. Dodatkowo Wester zapewnił, że produkcja znajduje się w „bardzo dobrych rękach”, a firma jest „niesamowicie zadowolona” z postępów.



Istnieje prawdopodobieństwo, że Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 pojawi się na nadchodzącej gali The Game Awards 2022, która odbędzie się 8 grudnia. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych informacji na temat wspomnianego tytułu oraz trzymać kciuki za deweloperów rozwijających obecnie produkcję.