Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell – DLC jest już dostępne

Vampire Survivors to tytuł, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Gra przebojem zdobyła serca graczy, co przełożyło się na jej ogromną popularność. Przypomnijmy, że produkcja autorstwa studia poncle niedawno zadebiutowała także na urządzeniach mobilnych działających w oparciu o systemy Android i iOS, gdzie dostępna jest zupełnie za darmo . Teraz doczekaliśmy się premiery DLC .

Premiera Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell

Rozszerzenie zatytułowane zostało Legacy of the Moonspell i jest już dostępne na Steam. Przypomnijmy, że sensację wywołała również cena DLC. Twórcy wycenili bowiem swój produkt na zawrotną sumę – 7.99zł. Warto dodać, że obecnie możecie nabyć dodatek z 10% zniżką.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat dodatku, to szczegóły znajdziecie tutaj. W wielkim skrócie – dużo nowych postaci, broni, a także całkiem świeża mapa. Czego chcieć więcej?

“Vampire Survivors to casualowy gotycki horror z elementami roguelite, w którym podejmowane przez Ciebie decyzje pozwolą Ci szybko nabrać rozpędu przeciwko pędzącym na Ciebie setkom potworów” – czytamy w opisie gry na Steam.



Warto wspomnieć o popularności Vampire Survivors. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się ponad 160 tys. recenzji. Miażdżąca większość z nich, bo aż 98%, to pozytywne opinie. Chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach z rozgrywki. A jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w dzieło autorstwa studia poncle, to lojalnie uprzedzam, że gra jest silnie uzależniająca.