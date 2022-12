Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell zapowiedziane. Znamy zawartość DLC

Vampire Survivors – które nieoczekiwanie podbiło platformę Steam – opuściło w październiku wczesny dostęp, a obecnie dostępne jest również w usłudze Game Pass na PC i konsolach. Tymczasem okazuje się, że to nie koniec atrakcji przygotowanych przez deweloperów ze studia poncle. Już niedługo wspomniana produkcja doczeka się bowiem pierwszego DLC, a twórcy postanowili zdradzić nieco szczegółów na temat dodatku zatytułowanego Legacy of the Moonspell.

Vampire Survivors otrzyma niedługo pierwsze DLC o nazwie Legacy of the Moonspell

Zgodnie z przekazanymi informacjami, dodatek Legacy of the Moonspell wzbogaci Vampire Survivors o nową arenę, 8 nowych postaci, 13 broni, a także sześć nowych utworów muzycznych. Deweloperzy ze studia poncle zaznaczają jednak, że nie są to jedyne atrakcje, jakie zaoferuje wspomniane rozszerzenie, ponieważ DLC ma skrywać pewne tajemnice, do których powinni dotrzeć dociekliwi gracze.



Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell ma zadebiutować na rynku już 15 grudnia, a zainteresowani muszą przygotować się na wydatek rzędu 1,99 dolarów, czyli około 9 złotych. Więcej informacji na temat samego rozszerzenia znajdziecie m.in. na karcie produktu na platformie Steam pod tym adresem.



Na koniec przypomnijmy, że Vampire Survivors dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Jak wspomnieliśmy wyżej, produkcja studia poncle znajduje się również w usługach PC i Xbox Game Pass.

