Valve zaskakuje – premiera Steam Machine już dziś! Jest drogo...

Podsumowując – jeżeli chcemy nabyć swój egzemplarz Steam Machine, potrzebujemy od niespełna 4,5 tysiąca zł do nawet 6 tysięcy zł. Jest drogo, a nawet drożej, niż w styczniowych przeciekach. Z drugiej strony trudno być zaskoczonym takim obrotem spraw z uwagi na obecną sytuację na rynku. Problemy na liniach dostaw, dotyczących szczególnie pamięci RAM, nie pozostają bez wpływu na branżę. Dopiero co przecież podniesiono ceny Steam Decka oraz Nintendo Switch 2. Valve jednak ewidentnie zdaje sobie sprawę z problemu, bo we wpisie na oficjalnym blogu Steama odniosło się do tej kwestii:

Steam Machine, tak jak nasze pozostałe produkty fizyczne, składa się z wielu podzespołów, które pozyskujemy od producentów z całego świata. Cena, po jakiej sprzedajemy nasz sprzęt, jest bezpośrednim rezultatem kosztów tych podzespołów. Gdy w 2023 roku zaczęliśmy pozyskiwać te komponenty dla Steam Machine, mieliśmy wrażenie, że mamy dobre wyobrażenie na temat tego, jak te koszty mogą się zmieniać w czasie. Wyobrażenie to zrodziło się ze zbieranych latami danych, którymi wszyscy dysponujemy na temat ewolucji cen sprzętu komputerowego – przede wszystkim z tego, że z czasem, w miarę pojawiania się nowych technologii, sprzęt ten tanieje.

W ciągu ostatniego roku (mniej więcej) uległo to szybkiej i znaczącej zmianie, co najbardziej widać w kwestii RAM-u oraz nośników danych. Istnieje ku temu wiele powodów, a każdy z nich wpływa na wyroby elektroniczne na całym świecie. Ogólny efekt jest taki, że nasz pierwotny cel dotyczący ceny Steam Machine nie jest już wykonalny. W związku z tym ceny, którymi się dziś dzielimy, odzwierciedlają stan produkcji na skalę globalną lub, mówiąc dokładniej, odzwierciedlają one ceny podzespołów, które udało nam się pozyskać przez ostatnie 6 miesięcy.

To wszystko miało wpływ nie tylko na cenę, bo odbiło się także na dostępności. Bywały okresy, gdy w ogóle nie mogliśmy pozyskać niektórych podzespołów, za żadną cenę. Właśnie ta sytuacja, bardziej niż cokolwiek innego, miała wpływ na liczbę egzemplarzy, które udało nam się wyprodukować na premierę.