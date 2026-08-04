Atari wraca do gry. Legendarny producent znów zarabia

Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że Atari pozostanie jedynie legendą branży gier. Firma, która w latach 70. i 80. współtworzyła rynek konsol oraz gier wideo, przez lata zmagała się z problemami finansowymi i kolejnymi zmianami właścicieli. Najnowsze wyniki pokazują jednak, że słynna marka znów zaczyna wychodzić na prostą.

grafika wygenerowana przez AI

Strategia oparta na nostalgii zaczyna przynosić efekty

Atari to jedna z najważniejszych firm w historii elektronicznej rozrywki. Przedsiębiorstwo odpowiadało za popularyzację domowych konsol i automatów arcade, a jego katalog obejmuje takie klasyki jak Asteroids, Centipede czy Missile Command. Choć marka wielokrotnie zmieniała właścicieli i przez lata kojarzyła się bardziej z dawną świetnością niż sukcesami, obecnie ponownie ma powody do optymizmu.