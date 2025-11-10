Zaloguj się lub Zarejestruj

Valve usuwa grę 19-letniego dewelopera po zgłoszeniu GSC Game World. Twórcy STALKER-a 2 oskarżają go o plagiat

Mikołaj Berlik
2025/11/10 09:30
0
0

Po usunięciu gry Misery ze Steama 19-letni deweloper w emocjonalny sposób zareagował na decyzję.

Misery, niezależna strzelanka inspirowana atmosferą STALKER-a, została usunięta ze Steama po interwencji studia GSC Game World. 19-letni twórca gry nie krył frustracji, a jego pierwsze słowa wywołały duże poruszenie.

Misery

Misery – gra usunięta po zgłoszeniu GSC Game World

Pod koniec października na Steamie zadebiutowała Misery, postapokaliptyczna gra akcji osadzona w fikcyjnej Republice Zaslavie. Niespodziewanie jednak tytuł został usunięty z platformy Valve po tym, jak GSC Game World zgłosiło go za naruszenie własności intelektualnej. Studio dołączyło kilka zrzutów ekranu pokazujących podobieństwa między Misery a serią STALKER, choć autor gry przekonuje, że wszystko zostało stworzone samodzielnie.

Twórca, działający pod pseudonimem Maewing, zapowiedział walkę o przywrócenie gry na platformę, argumentując, że GSC nadużyło swojej pozycji i bezpodstawnie zgłosiło jego projekt.

GramTV przedstawia:

Pierwsza reakcja Maewinga pojawiła się jednak nie w oświadczeniu, a na Discordzie gry — i była wyjątkowo wulgarna. Po fali krytyki deweloper usunął wiadomość, tłumacząc później, że jego zachowanie było „niedojrzałe i niewłaściwe”. W kolejnym wpisie przeprosił za dawne komentarze i zapewnił, że nie popiera żadnych skrajnych poglądów.

Sytuację zaostrzyły też spekulacje na Reddicie, według których część zespołu Misery miała sympatyzować z rosyjską inwazją. Sam twórca odciął się od takich treści i zapowiedział usuwanie wszystkich politycznych symboli z serwera gry.

Przyszłość Misery pozostaje niepewna, a decyzja Valve w sprawie zgłoszenia DMCA może zaważyć na dalszej karierze 19-letniego dewelopera.

Tagi:

News
PC
Steam
GSC Game World
kontrowersje
reddit
STALKER
Discord
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112