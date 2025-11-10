Valve usuwa grę 19-letniego dewelopera po zgłoszeniu GSC Game World. Twórcy STALKER-a 2 oskarżają go o plagiat

Po usunięciu gry Misery ze Steama 19-letni deweloper w emocjonalny sposób zareagował na decyzję.

Pod koniec października na Steamie zadebiutowała Misery, postapokaliptyczna gra akcji osadzona w fikcyjnej Republice Zaslavie. Niespodziewanie jednak tytuł został usunięty z platformy Valve po tym, jak GSC Game World zgłosiło go za naruszenie własności intelektualnej. Studio dołączyło kilka zrzutów ekranu pokazujących podobieństwa między Misery a serią STALKER, choć autor gry przekonuje, że wszystko zostało stworzone samodzielnie.

Misery, niezale żna strzelanka inspirowana atmosferą STALKER-a, została usunięta ze Steama po interwencji studia GSC Game World. 19-letni twórca gry nie krył frustracji, a jego pierwsze słowa wywołały duże poruszenie.

Twórca, działający pod pseudonimem Maewing, zapowiedział walkę o przywrócenie gry na platformę, argumentując, że GSC nadużyło swojej pozycji i bezpodstawnie zgłosiło jego projekt.

Pierwsza reakcja Maewinga pojawiła się jednak nie w oświadczeniu, a na Discordzie gry — i była wyjątkowo wulgarna. Po fali krytyki deweloper usunął wiadomość, tłumacząc później, że jego zachowanie było „niedojrzałe i niewłaściwe”. W kolejnym wpisie przeprosił za dawne komentarze i zapewnił, że nie popiera żadnych skrajnych poglądów.

Sytuację zaostrzyły też spekulacje na Reddicie, według których część zespołu Misery miała sympatyzować z rosyjską inwazją. Sam twórca odciął się od takich treści i zapowiedział usuwanie wszystkich politycznych symboli z serwera gry.

Przyszłość Misery pozostaje niepewna, a decyzja Valve w sprawie zgłoszenia DMCA może zaważyć na dalszej karierze 19-letniego dewelopera.