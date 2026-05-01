Heroes of Might and Magic wróciło w wielkim stylu. Olden Era zachwyca graczy

To wszystko niemal dwa lata po pierwszej zapowiedzi. I 11 lat po tym, jak ukazało się Might & Magic Heroes 7.

Udany powrót Heroes of Might and Magic

Od samego początku wydawało się, że Olden Era może być godnym następcą ikonicznego Heroes of Might and Magic 3 oraz budzącego spory sentyment Heroes of Might and Magic 5. Teraz, gdy produkcja trafiła już w ręce graczy, wygląda na to, że faktycznie tak jest. Dość powiedzieć, że w momencie pisania tego tekstu Heroes of Might and Magic: Olden Era doczekało się 2 635 recenzji na platformie Steam. Z tego grona aż 2 434, czyli 92% opinii ma charakter pozytywny, co sprawia, iż przy nowej odsłonie HoMM widnieje adnotacja o recenzjach “bardzo pozytywnych”. Opinii negatywnych jest zaś zaledwie 201.