Heroes of Might and Magic wróciło w wielkim stylu. Olden Era zachwyca graczy

Maciej Petryszyn
2026/05/01 12:40
Heroes of Might and Magic: Olden Era oficjalnie zadebiutowało na rynku. Na razie w formule wczesnego dostępu.

To wszystko niemal dwa lata po pierwszej zapowiedzi. I 11 lat po tym, jak ukazało się Might & Magic Heroes 7.

Udany powrót Heroes of Might and Magic

Od samego początku wydawało się, że Olden Era może być godnym następcą ikonicznego Heroes of Might and Magic 3 oraz budzącego spory sentyment Heroes of Might and Magic 5. Teraz, gdy produkcja trafiła już w ręce graczy, wygląda na to, że faktycznie tak jest. Dość powiedzieć, że w momencie pisania tego tekstu Heroes of Might and Magic: Olden Era doczekało się 2 635 recenzji na platformie Steam. Z tego grona aż 2 434, czyli 92% opinii ma charakter pozytywny, co sprawia, iż przy nowej odsłonie HoMM widnieje adnotacja o recenzjach “bardzo pozytywnych”. Opinii negatywnych jest zaś zaledwie 201.

Spore zainteresowanie widać również po innych statystykach związanych z platformą Valve. To tam w najlepszym momencie, czyli 30 kwietnia o godzinie 21:00 polskiego czasu, w Heroes of Might and Magic: Olden Era bawiło się jednocześnie 41 412 graczy. To dało produkcji Unfrozen miejsce w top 40 Steama, jeżeli chodzi o peak użytkowników w przeciągu ostatniej doby. Niby sama najlepsza czterdziestka wrażenia nie robi, aczkolwiek warto wspomnieć, że mamy tutaj do czynienia z przedstawicielem gatunku strategii – względnie niszowego. Dość powiedzieć, że poza nowym HoMM w gronie tym znajduje się jedynie weteran branży – Hearts of Iron 4.

Trzeba przy tym pamiętać, że liczby te nie oddają dokładnego zainteresowania produkcją. Wszak Heroes of Might and Magic: Olden Era w momencie premiery trafiło również do Game Passa, można więc spokojnie założyć, że i tam pojawiło się wielu chętnych, by sprawdzić nowe Hirołsy. Tak czy inaczej, legendarna seria zaliczyła naprawdę udany powrót, a niewykluczone, że to dopiero początek. Jak zostało wspomniane, produkcja nadal znajduje się we wczesnym dostępie i niewykluczone, że z biegiem czasu, a docelowo przy okazji premiery 1.0, przyciągnie do siebie jeszcze większą liczbę sympatyków strategii.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

