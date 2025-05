Valve reaguje na wyciek danych 89 milionów kont Steam. Firma potwierdza

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o rzekomym ogromnym wycieku danych z platformy Steam, który miał obejmować m.in. hasła, dane płatnicze i informacje osobiste użytkowników. Plotki o próbie sprzedaży danych do aż 89 milionów kont Steam wywołały niepokój wśród graczy na całym świecie. Teraz jednak Valve oficjalnie wydało komunikat, zapewniając, że systemy Steam nie zostały złamane, a użytkownicy nie muszą podejmować żadnych działań w celu zabezpieczenia swoich kont.

Steam – użytkownicy nie zostali narażeni na kradzież danych do konta

W opublikowanym oświadczeniu firma wyjaśniła, że choć doszło do wycieku, to dotyczył on wyłącznie starych wiadomości tekstowych z jednorazowymi kodami, które były ważne jedynie przez 15 minut. Dane zawierały również numery telefonów, na które wysyłano te kody, ale co najważniejsze nie były one powiązane z żadnymi kontami Steam ani innymi danymi osobistymi, hasłami czy informacjami płatniczymi.