Doszło do wielkiego wycieku danych kont Steam. Lepiej zmień hasło!

Według Underdark AI, dane zawierają informacje pozwalające na dostęp do kont pozbawionych dwuskładnikowego uwierzytelnienia (2FA), a także mogą posłużyć do tworzenia kampanii phishingowych wobec tych, których kont nie da się od razu zhakować.

Aktualizacja sugeruje, że domniemany wyciek danych ze Steama nie był bezpośrednim włamaniem do samego Steama, lecz kompromitacją łańcucha dostaw — co oznacza, że celem ataku była zewnętrzna usługa, z której Steam korzysta.

Oto, co wiemy na podstawie najnowszych informacji:

Nowe dowody potwierdzają, że część danych jest prawdziwa: Próbka wycieku zawiera logi SMS-ów w czasie rzeczywistym, które są wykorzystywane w procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA).

Wskazana firma to Twilio: Twilio to dostawca usług komunikacyjnych, który m.in. wysyła kody 2FA przez SMS. Steam korzystał (lub nadal korzysta) z usług Twilio.

Wśród wykradzionych danych znajdują się:

Treści wiadomości (np. kody 2FA)

Status dostarczenia (wysłane, dostarczone, nieudane)

Metadane (znaczniki czasu, numery odbiorców itd.)

Koszty routingu (koszty wysłania poszczególnych wiadomości)

Co to oznacza: Charakter danych wskazuje, że sprawca (lub sprawcy) miał dostęp do zaplecza Twilio — najprawdopodobniej poprzez przejęte konto użytkownika, klucz API lub bezpośredni dostęp do panelu administracyjnego Twilio.

To nie był bezpośredni atak na Steam: Nie ma dowodów na to, że wewnętrzne serwery lub bazy danych Steama zostały zhakowane. Jednak ponieważ platforma korzysta z Twilio do wysyłania kodów 2FA, użytkownicy mogą być zagrożeni.

Dlaczego to niebezpieczne:

Phishing: Hakerzy mogą wykorzystać dane do wysyłania fałszywych, ale bardzo wiarygodnych wiadomości do użytkowników.

Przejęcie sesji: Jeśli atakujący są w stanie przechwycić lub ponownie wykorzystać kody 2FA, mogą ominąć zabezpieczenia logowani