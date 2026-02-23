Manor Lords z nowymi bitwami. Łatka przynosi wyczekiwane zmiany

Studio Slavic Magic udostępniło nową wersję beta, która wprowadza istotne zmiany w systemie walki oraz szereg poprawek, o które od dawna prosili gracze. Pojawiły się mniejsze oraz większe nowości – wszystko zostało opisane na Steamie.
Manor Lords – informacje o updacie
Największą zmianą jest usunięcie mgły wojny w odniesieniu do jednostek wojskowych. Od teraz wszystkie oddziały znajdujące się na mapie będą zawsze widoczne dla gracza. Ma to wyeliminować sytuacje, w których wróg zaskakiwał nas nagłym pojawieniem się tuż przy osadzie.
Dodatkowo wprowadzono mechanikę zacieśniania pola bitwy. Po rozpoczęciu starcia obszar uznawany za „strefę walki” będzie się stopniowo kurczył. Ma to zmusić jednostki do aktywnego udziału w potyczce i zapobiec ucieczkom oddziałów na same obrzeża mapy w celu przeciągania konfliktu.
GramTV przedstawia:
Oto inne kluczowe zmiany w wersji beta:
Dostawa broni wymaga teraz posiadania magazynu oraz co najmniej 15 mieszkańców (5 rodzin) w osadzie, aby proces został uruchomiony.
Pułapki myśliwskie są teraz sprawdzane co 90 dni. Szansa na zdobycie zasobów zależy od współczynnika „Teeming Affinity” (zagęszczenia zwierzyny).
System będzie teraz starał się wyznaczać miejsca starć tak, aby nie nakładały się one na rozbudowane już osady gracza.
Dom rybacki otrzymał domyślne rezerwy, które zależą od jakości złoża (bogate vs normalne).
Aktualizacja nie jest jeszcze dostępna w głównej wersji Manor Lords. Aby ją sprawdzić, należy wejść we właściwości gry na Steam, w zakładce BETA wpisać kod: veryNiceBasket oraz wybrać z listy wersję pre-release.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!