Manor Lords z nowymi bitwami. Łatka przynosi wyczekiwane zmiany

Studio Slavic Magic udostępniło nową wersję beta, która wprowadza istotne zmiany w systemie walki oraz szereg poprawek, o które od dawna prosili gracze. Pojawiły się mniejsze oraz większe nowości – wszystko zostało opisane na Steamie.

Manor Lords – informacje o updacie

Największą zmianą jest usunięcie mgły wojny w odniesieniu do jednostek wojskowych. Od teraz wszystkie oddziały znajdujące się na mapie będą zawsze widoczne dla gracza. Ma to wyeliminować sytuacje, w których wróg zaskakiwał nas nagłym pojawieniem się tuż przy osadzie.