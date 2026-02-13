Nowa kooperacyjna gra na Steam podbija platformę. Przytłaczająco pozytywne oceny

Na Steam zadebiutował właśnie tytuł, który może stać się kolejnym hitem wśród fanów zwariowanej kooperacji. Super Battle Golf w kilka dni od premiery zebrało przytłaczająco pozytywne oceny i przyciągnęło tysiące graczy jednocześnie. Produkcja łączy klasycznego golfa z chaotyczną zabawą, która wielu osobom kojarzy się z Peak.

Super Battle Golf – nowy, kooperacyjny hit na Steam

Gra zadebiutowała 19 lutego 2026 roku. Za projekt odpowiada studio Brimstone, znane z Overthrown i Lance a Lot, a wydawcą jest Oro Interactive. Twórcy przyznają, że pomysł narodził się jako „głupiutki pitch” jednego z artystów VFX, a sam proces produkcji zajął zaledwie cztery i pół miesiąca. Efekt? Ponad 100 tysięcy sprzedanych kopii w kilka dni i przeszło 12 tysięcy graczy bawiących się równocześnie.