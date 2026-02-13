Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa kooperacyjna gra na Steam podbija platformę. Przytłaczająco pozytywne oceny

Jakub Piwoński
2026/02/13 10:30
0
0

To połączenie golfa i słynnego Peak. Grę można dostać w promocyjnej cenie.

Na Steam zadebiutował właśnie tytuł, który może stać się kolejnym hitem wśród fanów zwariowanej kooperacji. Super Battle Golf w kilka dni od premiery zebrało przytłaczająco pozytywne oceny i przyciągnęło tysiące graczy jednocześnie. Produkcja łączy klasycznego golfa z chaotyczną zabawą, która wielu osobom kojarzy się z Peak.

Super Battle Golf
Super Battle Golf

Super Battle Golf – nowy, kooperacyjny hit na Steam

Gra zadebiutowała 19 lutego 2026 roku. Za projekt odpowiada studio Brimstone, znane z Overthrown i Lance a Lot, a wydawcą jest Oro Interactive. Twórcy przyznają, że pomysł narodził się jako „głupiutki pitch” jednego z artystów VFX, a sam proces produkcji zajął zaledwie cztery i pół miesiąca. Efekt? Ponad 100 tysięcy sprzedanych kopii w kilka dni i przeszło 12 tysięcy graczy bawiących się równocześnie.

Super Battle Golf to sieciowa gra dla 1–8 osób, w której wszyscy uderzają piłki jednocześnie. Kluczową rolę odgrywa sabotowanie przeciwników – można taranować ich wózkami golfowymi czy nawet używać orbitalnego lasera. Na graczy czeka ponad 27 zróżnicowanych pól, a tempo rozgrywki sprzyja czystemu chaosowi.

GramTV przedstawia:

W recenzjach często pojawia się porównanie do Peak – zarówno przez stylistykę, jak i imprezowy charakter zabawy. Wpisuje się to w rosnący trend kooperacyjnych hitów indie, określanych żartobliwie mianem „friendslop” – tanich, szybkich i intensywnych gier. Super Battle Golf ma jednak wyróżniać się unikalnym podejściem do golfa, które stawia na maksymalną frajdę.

Twórcy zapowiedzieli już pierwszą aktualizację z nowym biomem i dziewięcioma dołkami oraz dodatkowymi kosmetykami. Jeśli tempo zainteresowania się utrzyma, możemy być świadkami narodzin kolejnego kooperacyjnego fenomenu na Steamie. Warto dodać, że gra jest obecnie dostępna w promocyjnej cenie, która wynosi zaledwie 23,99 zł.

Źródło:https://gamerant.com/best-steam-co-op-games-super-battle-golf/

Jakub Piwoński

