Valve pod ścianą? Brytyjski sąd daje zielone światło dla pozwu o 656 mln funtów przeciwko Steamowi

Mogłoby się wydawać, że pozycja Steama jako króla PC jest niezagrożona, ale brytyjski wymiar sprawiedliwości ma zamiar dokładnie przyjrzeć się temu, jak Valve zarządza swoim imperium. Pozew, który pierwotnie złożono w 2024 roku, właśnie zyskał status "certify to proceed”.
Steam – pozew nabiera tempa
Vicki Shotbolt, działaczka na rzecz praw cyfrowych stojąca na czele oskarżenia, twierdzi, że Valve bezlitośnie wykorzystuje swoją dominującą pozycję na rynku. Główne zarzuty brzmią znajomo, ale w sądzie nabierają nowej wagi:
- Blokowanie konkurencji: Valve ma rzekomo zmuszać wydawców do podpisywania klauzul, które uniemożliwiają sprzedaż gier taniej (lub wcześniej) na innych platformach, takich jak Epic Games Store czy GOG.
- System "Lock-in": Jeśli kupiłeś bazową wersję gry na Steamie, platforma wymusza, by wszelkie dodatki i DLC również były nabywane w sklepie Valve. Zdaniem oskarżycieli to "więzienie" graczy w jednym ekosystemie.
- Prowizja 30%: Pozew argumentuje, że tak wysoka marża jest "nadmierna" i w efekcie to konsumenci w Wielkiej Brytanii przepłacają za gry i zawartość dodatkową.
