Zaloguj się lub Zarejestruj

Valve pod ścianą? Brytyjski sąd daje zielone światło dla pozwu o 656 mln funtów przeciwko Steamowi

Mikołaj Berlik
2026/01/27 20:00
0
0

Gabe Newell i spółka z poważnymi problemami.

Mogłoby się wydawać, że pozycja Steama jako króla PC jest niezagrożona, ale brytyjski wymiar sprawiedliwości ma zamiar dokładnie przyjrzeć się temu, jak Valve zarządza swoim imperium. Pozew, który pierwotnie złożono w 2024 roku, właśnie zyskał status "certify to proceed”.

Steam
Steam

Steam – pozew nabiera tempa

Vicki Shotbolt, działaczka na rzecz praw cyfrowych stojąca na czele oskarżenia, twierdzi, że Valve bezlitośnie wykorzystuje swoją dominującą pozycję na rynku. Główne zarzuty brzmią znajomo, ale w sądzie nabierają nowej wagi:

  • Blokowanie konkurencji: Valve ma rzekomo zmuszać wydawców do podpisywania klauzul, które uniemożliwiają sprzedaż gier taniej (lub wcześniej) na innych platformach, takich jak Epic Games Store czy GOG.
  • System "Lock-in": Jeśli kupiłeś bazową wersję gry na Steamie, platforma wymusza, by wszelkie dodatki i DLC również były nabywane w sklepie Valve. Zdaniem oskarżycieli to "więzienie" graczy w jednym ekosystemie.
  • Prowizja 30%: Pozew argumentuje, że tak wysoka marża jest "nadmierna" i w efekcie to konsumenci w Wielkiej Brytanii przepłacają za gry i zawartość dodatkową.

Jeśli Valve przegra sprawę, konsekwencje będą kosztowne. Pozew obejmuje do 14 milionów użytkowników w Wielkiej Brytanii, którzy kupowali gry na Steamie od 2018 roku. Kwota 656 milionów funtów robi wrażenie, nawet biorąc pod uwagę, że sam rok 2025 był dla Steama rekordowy – na platformie zadebiutowało ponad 19 tysięcy gier, generując przychód na poziomie 11,7 miliarda dolarów.

GramTV przedstawia:

Warto zauważyć, że ten atak prawny przychodzi w momencie, gdy Valve agresywnie rozpycha się na rynku sprzętu. Po ogromnym sukcesie Steam Decka, firma niedawno zapowiedziała Steam Machine – nową konsolę, która ma być bezpośrednim rywalem dla PlayStation, Xboksa i Nintendo, przenosząc pecetową bibliotekę pod telewizory.

Valve na razie wstrzymuje się od oficjalnych komentarzy, ale podobna sprawa toczy się już równolegle w USA.

Źródło:https://www.bbc.com/news/articles/cx2g1md0l23o

Tagi:

News
PC
Steam
Valve
pozew
ceny
ceny gier
pozew sądowy
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112