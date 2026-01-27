Valve pod ścianą? Brytyjski sąd daje zielone światło dla pozwu o 656 mln funtów przeciwko Steamowi

Mogłoby się wydawać, że pozycja Steama jako króla PC jest niezagrożona, ale brytyjski wymiar sprawiedliwości ma zamiar dokładnie przyjrzeć się temu, jak Valve zarządza swoim imperium. Pozew, który pierwotnie złożono w 2024 roku, właśnie zyskał status "certify to proceed”.

Steam – pozew nabiera tempa

Vicki Shotbolt, działaczka na rzecz praw cyfrowych stojąca na czele oskarżenia, twierdzi, że Valve bezlitośnie wykorzystuje swoją dominującą pozycję na rynku. Główne zarzuty brzmią znajomo, ale w sądzie nabierają nowej wagi: