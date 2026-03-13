Jeśli pobraliście te gry na Steamie, FBI prosi o kontakt. Były one niebezpieczne

Mikołaj Berlik
2026/03/13 18:00
Rozpoczęto śledztwo w sprawie nielegalnego oprogramowania na platformie Valve.

Oddział FBI w Seattle wszczął oficjalne dochodzenie w sprawie złośliwego oprogramowania, które było dystrybuowane bezpośrednio przez platformę Steam. Sprawa jest poważna, ponieważ śledczy poszukują osób, które padły ofiarą cyberataków w okresie od maja 2024 do stycznia 2026 roku.

Steam – lista zainfekowanych gier

Jeśli mieliście którąś z poniższych produkcji w swojej bibliotece, mogliście narazić swój komputer na niebezpieczeństwo. Wszystkie wymienione tytuły zostały już usunięte ze sklepu Valve:

  • BlockBlasters
  • Chemia
  • Dashverse / DashFPS
  • Lampy
  • Lunara
  • PirateFi
  • Tokenova

Największym problemem, na który wskazują internauci i eksperci, nie jest sam proces weryfikacji gry przed premierą, lecz to, co dzieje się później. Gry przechodzą wstępną kontrolę Valve jako bezpieczne, a dopiero w późniejszych aktualizacjach deweloperzy (lub hakerzy, którzy przejęli ich konta) dodają złośliwy kod. Malware często wykorzystuje luki w systemach anty-cheat lub bezpośrednio omija standardowe skanery antywirusowe, co sprawia, że użytkownik nie jest świadomy infekcji przez długi czas.

Jeśli znasz kogoś, kto mógł paść ofiarą przestępstwa, zachęć tę osobę do wysłania zapytania na adres Steam_Malware@fbi.gov. FBI ma prawny obowiązek identyfikacji ofiar przestępstw federalnych, które bada. Ofiary mogą kwalifikować się do określonych usług, odszkodowań i praw wynikających z prawa federalnego i/lub stanowego. Państwa odpowiedzi są dobrowolne, ale mogą być przydatne w dochodzeniu federalnym oraz w identyfikacji Państwa jako potencjalnej ofiary. Na podstawie udzielonych odpowiedzi FBI może skontaktować się z Państwem i poprosić o podanie dodatkowych informacji. Tożsamość wszystkich ofiar zostanie zachowana w tajemnicy.

FBI prosi o kontakt każdego, kto zauważył podejrzaną aktywność na swoim koncie lub komputerze po instalacji wspomnianych gier. To śledztwo to kolejny cios wizerunkowy dla firmy Valve w ostatnim czasie - Nowy Jork zapowiedział pozew dotyczący promowania hazardu przez lootboxy, a w Wielkiej Brytanii trwa sprawa o rzekome zawyżanie cen gier.

Źródło:https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/seeking-victim-information/seeking-victim-information-in-steam-malware-investigation

