Jeśli pobraliście te gry na Steamie, FBI prosi o kontakt. Były one niebezpieczne

Rozpoczęto śledztwo w sprawie nielegalnego oprogramowania na platformie Valve.
Oddział FBI w Seattle wszczął oficjalne dochodzenie w sprawie złośliwego oprogramowania, które było dystrybuowane bezpośrednio przez platformę Steam. Sprawa jest poważna, ponieważ śledczy poszukują osób, które padły ofiarą cyberataków w okresie od maja 2024 do stycznia 2026 roku.
Steam – lista zainfekowanych gier
Jeśli mieliście którąś z poniższych produkcji w swojej bibliotece, mogliście narazić swój komputer na niebezpieczeństwo. Wszystkie wymienione tytuły zostały już usunięte ze sklepu Valve:
BlockBlasters
Chemia
Dashverse / DashFPS
Lampy
Lunara
PirateFi
Tokenova
Największym problemem, na który wskazują internauci i eksperci, nie jest sam proces weryfikacji gry przed premierą, lecz to, co dzieje się później. Gry przechodzą wstępną kontrolę Valve jako bezpieczne, a dopiero w późniejszych aktualizacjach deweloperzy (lub hakerzy, którzy przejęli ich konta) dodają złośliwy kod. Malware często wykorzystuje luki w systemach anty-cheat lub bezpośrednio omija standardowe skanery antywirusowe, co sprawia, że użytkownik nie jest świadomy infekcji przez długi czas.
GramTV przedstawia:
Jeśli znasz kogoś, kto mógł paść ofiarą przestępstwa, zachęć tę osobę do wysłania zapytania na adres Steam_Malware@fbi.gov. FBI ma prawny obowiązek identyfikacji ofiar przestępstw federalnych, które bada. Ofiary mogą kwalifikować się do określonych usług, odszkodowań i praw wynikających z prawa federalnego i/lub stanowego. Państwa odpowiedzi są dobrowolne, ale mogą być przydatne w dochodzeniu federalnym oraz w identyfikacji Państwa jako potencjalnej ofiary. Na podstawie udzielonych odpowiedzi FBI może skontaktować się z Państwem i poprosić o podanie dodatkowych informacji. Tożsamość wszystkich ofiar zostanie zachowana w tajemnicy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!