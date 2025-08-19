Grałem w Valor Mortis - soulslike twórców Ghostrunnera

O dziwo zresztą, bo to nie są gry dla starych ludzi. Te wszystkie soulslike i ich pierwowzory też. Lubię wyzwania, ale mój gierczkowy masochizm z wiekiem wycofuje się w cień, a jego miejsce zajmuje strefa komfortu “uczciwe medium”. I jakoś nigdy nie potrafiłem się przekonać do tego gatunku, zwłaszcza w TPP, turlania się miałem dość już po Wiedźminie.

A tu nagle niespodzianka. Krakowskie One More Level, znane przede wszystkim z ultraszybkiego cyberpunkowego Ghostrunnera, zaserwowało mi niespiesznego soulslike’a. Na dodatek w FPP i na dodatkowy dodatek w epoce wojen napoleońskich w ramach dodatku mocno podlanych horrorowym sosem. Grubo.

I wiecie co? Zmiana perspektywy sprawiła, że rozgrywka mnie wciągnęła. Nawet mimo tego, że ginąłem zdecydowanie zbyt często. Z czasem zacząłem się uczyć pewnych odruchów i mechanik, zwykli przeciwnicy przestali być tak wielkim zagrożeniem i nawet kilka powtórek walki z bossem bardziej mnie dopingowało, niż zniechęcało. Nie udało się to żadnej soulslike’owej grze wcześniej, ale prawdą jest, że próbowałem tylko pozycji z klasycznym TPP.

Zanim jednak przejdę do swoich nooberskich wrażeń z rozgrywki, kilka słów o wyjątkowo też przecież oryginalnym świecie gry. Mamy tu bowiem przede wszystkim wojny napoleońskie, a więc niesamowicie rzadko eksploatowany w grach okres. Do tego doprawiony bardzo obficie elementami nadprzyrodzonymi. Pochodzące z nieznanego źródła spaczenie dosięga maszerującą na Moskali wielonarodową armię Napoleona, zamieniając żołnierzy w zmutowane potwory i monstra. W środku tego wszystkiego tkwi nasz - również posiadający nadludzkie moce - bohater, który jest…. brytyjskim ochotnikiem. Wiele wskazuje też na to, że miejscem akcji będą tereny obecnej Polski, wówczas będące pod zaborami.

Muszę przyznać, że jest to wszystko bardzo klimatyczne, a przy tym całkiem oryginalne. Oczywiście opowieści o spaczeniu, które trawi dusze oraz ciała mamy w grach całe mnóstwo, ale po raz pierwszy chyba doświadczamy go w takich okolicznościach przyrody. Na błotnistych, pełnych gnijących ciał i żerujących na nich ptaków, pokrytych snująca się mgłą, XIX wiecznych polach bitew.

Co z oczu, to w serce

Najważniejszą cechą jest oczywiście widok z perspektywy pierwszej osoby. Zmienia to rozgrywkę nawet bardziej, niż początkowo myślałem. Zamiast klasycznego turlactwa, musimy tu korzystać z przesuwającego nas uniku, zmienia się też diametralnie obszar kontroli otoczenia, bo nie widzimy w żaden sposób tego, co jest za naszymi plecami. Jednak jak dla mnie nie było to wielkie utrudnienie, bo z kolei dużo łatwiej było mi choćby celować w weakspoty i ogólnie w przeciwników. Jest to dla mnie zdecydowanie bardziej naturalne i intuicyjne, niż w TPP. Tak, wiem o możliwości zablokowania celowania na wrogu w wielu grach.

Walczymy dwoma typami broni jednocześnie, a przynajmniej tak wyglądało to na początku zabawy. W prawej ręce trzymamy szablę (później pewnie będą to inne bronie białe, zapewne również z “magicznymi” ulepszeniami), zaś w lewej pistolet (a właściwie rewolwer!), który możemy z czasem zmieniać na… ognisty atak. Taki bardzo dosłownie RĘCZNY miotacz ognia, podpalający nawet kilku przeciwników. Zapewne później dorobimy się zarówno lepszych pukawek, jak i innych “czarów”, być może opartych na innych żywiołach. Warto tu dodać, że zarówno kule do rewolweru, jak i energia potrzebna do korzystania z mocy ognia są dość mocno limitowanym zasobami, więc trzeba z nich korzystać rozsądnie, na przykład strzelając wyłącznie w wyraźne weakspoty przeciwników, co zazwyczaj pozbawia ich większości hapeków.

Z tego też powodu nie unikniemy całkowicie potyczek wręcz, choć sporo z nich możemy pominąć po prostu przebiegając obok zwykłych przeciwników, czy atakując od tyłu co pozwala na natychmiastowe ich zabicie. Unikając walki musimy jednak liczyć się z tym, że zapewne pominiemy wiele przydatnych znajdziek, często ukrytych w zakamarkach map.