Valor Mortis sprawdzicie za darmo. Ruszają testy nowej gry twórców Ghostrunnera

Gracze będą mogli sprawdzić, jak nowa produkcja studia One More Level prezentuje się w akcji.

W trakcie gamescom 2025 Opening Night Live doczekaliśmy się zapowiedzi Valor Mortis, czyli nowej gry akcji FPP z elementami soulslike od polskiego studia One More Level. Jeśli należycie do grona osób zainteresowanych wspomnianą produkcją, to mamy dla Was świetne wieści. W tym tygodniu ruszają playtesty nowej produkcji twórców serii Ghostrunner. One More Level zaprasza do wzięcia udziału w testach Valor Mortis Gracze zainteresowani udziałem w testach Valor Mortis mogą zgłosić swoją chęć udziału w wydarzeniu za pośrednictwem platformy Steam. Wystarczy odwiedzić stronę gry w sklepie Valve, a następnie kliknąć zielony przycisk „Poproś o dostęp”. Użytkownicy powinni otrzymać zaproszenia już 8 października 2025 roku, a więc w najbliższą środę.

Gracze, którzy zgłosili się do testów Valor Mortis za pośrednictwem platformy First Look, otrzymają dostęp do gry już dzisiaj, czyli 6 października 2025 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami fragment przygotowany na potrzeby testów będzie dostępny w polskiej wersji językowej. Radosław Ratusznik – wiceprezes One More Level i game director Valor Mortis – podkreśla, że w trakcie prac nad grą z gatunku soulslike niezwykle ważne są opinie graczy. Polskie studio zdaje sobie sprawę, że „odpowiedni balans oraz odczucia z rozgrywki” są kluczem do pozytywnego odbioru produkcji. Dlatego też twórcy serii Ghostrunner zdecydowali się zaprosić użytkowników do wzięcia udziału w testach.

Nasz zespół poświęcił wiele czasu, by odpowiednio przełożyć formułę gier zwykle trzecioosobowych na widok pierwszoosobowy. Chcemy, by uniki, parowania i ciosy dawały satysfakcję. Dla wielu osób będzie to też pierwsze zetknięcie ze światem Valor Mortis – jest to wycinek historii rzadko eksploatowany w grach, a już na pewno w grach akcji. Zachęcamy więc wszystkich fanów wirtualnego fechtunku, wyzwań i wojen XIX wieku do udziału. Nie możemy się doczekać Waszych wrażeń i wierzymy, że razem możemy stworzyć wyjątkowy tytuł – mówi Radosław Ratusznik, game director i wiceprezes One More Level. Na koniec przypomnijmy, że Valor Mortis powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja One More Level ma zadebiutować na wspomnianych platformach w 2026 roku. Dokładna data premiery gry nie jest jednak obecnie znana.

