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Twórcy The Guild: Europa 1410 opóźniają start wczesnego dostępu, ale w zamian aktualizują wersję demonstracyjną gry

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/22 20:30
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Jeszcze poczekamy kilka tygodni na start The Guild: Europa 1410 we wczesnym dostępie, ale twórcy na osłodę zaktualizowali wersję demonstracyjną gry.

Jak poinformował nas wydawca gry Plaion Polska, Studio Ashborne Games oraz THQ Nordic udostępnili dziś zaktualizowaną wersję demonstracyjną The Guild: Europa 1410. Największą nowością jest zupełnie nowe miasteczko samouczkowe Landsfort Herle, które ma ułatwić nowym graczom poznanie mechanik rozgrywki. Jednocześnie twórcy przypomnieli, że premiera gry we wczesnym dostępie została przesunięta na wrzesień 2026 roku.

The Guild: Europa 1400
The Guild: Europa 1400

The Guild: Europa 1410 otrzymuje nowe demo

Pierwotnie The Guild: Europa 1410 miało zadebiutować we wczesnym dostępie 16 lipca. Po analizie licznych opinii społeczności Ashborne Games oraz THQ Nordic zdecydowali jednak o przesunięciu premiery o kilka tygodni. Twórcy wyjaśniają, że chcą wykorzystać dodatkowy czas na wdrożenie funkcji, o które prosili gracze. Jedną z najczęściej powtarzających się sugestii było przygotowanie pełnoprawnego samouczka ułatwiającego rozpoczęcie kariery średniowiecznego przedsiębiorcy. Odpowiedzią na te prośby jest Landsfort Herle, czyli nowe miasteczko dodane do wersji demonstracyjnej.

GramTV przedstawia:

Jak wyjaśniają twórcy, inspiracją dla wyglądu Landsfort Herle było historyczne średniowieczne miasto, które istniało na terenie dzisiejszego holenderskiego Heerlen. Dawny kościół obronny, będący niegdyś centrum niewielkiej osady, posłużył jako wzór dla mapy tutorialowej. Autorzy przyznają również, że odwiedziny w Landsfort Herle mogą wywołać podobne skojarzenia jak popularna teoria mówiąca, że wyspa Melee z serii Monkey Island została zainspirowana niemieckim Rothenburg ob der Tauber. Podkreślają jednak, że w przypadku Monkey Island pozostaje to jedynie niepotwierdzoną miejską legendą, natomiast Landsfort Herle rzeczywiście stanowiło bezpośrednią inspirację dla nowego samouczka. Dzięki niewielkim rozmiarom średniowiecznej osady twórcy mogli przygotować bardziej zwarte środowisko, które pozwala stopniowo poznawać podstawowe systemy gry.

Zaktualizowana wersja demonstracyjna jest już dostępna do pobrania. Ashborne Games zapowiada, że nadal zamierza aktywnie zbierać opinie społeczności przed wrześniową premierą we wczesnym dostępie. Nowe uwagi graczy mają pomóc w dalszym dopracowaniu produkcji. The Guild: Europa 1410 ma być powrotem do fundamentów serii i czerpie inspirację z pierwszej odsłony cyklu, Europa 1400: The Guild. Gracze rozpoczynają rozgrywkę jako głowa niewielkiej dynastii prowadzącej skromny biznes. Wraz z upływem lat rozwijają rodzinne przedsiębiorstwo, budują majątek oraz dbają o kolejne pokolenia, aby stworzyć trwałe dziedzictwo. Twórcy podkreślają, że dzięki temu każda rozgrywka ma przebiegać w inny sposób i oferować unikalne średniowieczne historie.

Tagi:

News
opóźnienie
THQ Nordic
wersja demonstracyjna
strategia ekonomiczna
gra strategiczna
The Guild: Europa 1410
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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tel. (+48 22) 332 16 00
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