Twórcy The Guild: Europa 1410 opóźniają start wczesnego dostępu, ale w zamian aktualizują wersję demonstracyjną gry

Jeszcze poczekamy kilka tygodni na start The Guild: Europa 1410 we wczesnym dostępie, ale twórcy na osłodę zaktualizowali wersję demonstracyjną gry.

Jak poinformował nas wydawca gry Plaion Polska, Studio Ashborne Games oraz THQ Nordic udostępnili dziś zaktualizowaną wersję demonstracyjną The Guild: Europa 1410. Największą nowością jest zupełnie nowe miasteczko samouczkowe Landsfort Herle, które ma ułatwić nowym graczom poznanie mechanik rozgrywki. Jednocześnie twórcy przypomnieli, że premiera gry we wczesnym dostępie została przesunięta na wrzesień 2026 roku.

The Guild: Europa 1410 otrzymuje nowe demo

Pierwotnie The Guild: Europa 1410 miało zadebiutować we wczesnym dostępie 16 lipca. Po analizie licznych opinii społeczności Ashborne Games oraz THQ Nordic zdecydowali jednak o przesunięciu premiery o kilka tygodni. Twórcy wyjaśniają, że chcą wykorzystać dodatkowy czas na wdrożenie funkcji, o które prosili gracze. Jedną z najczęściej powtarzających się sugestii było przygotowanie pełnoprawnego samouczka ułatwiającego rozpoczęcie kariery średniowiecznego przedsiębiorcy. Odpowiedzią na te prośby jest Landsfort Herle, czyli nowe miasteczko dodane do wersji demonstracyjnej.