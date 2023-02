Valheim zadebiutuje wkrótce na konsolach Xbox? Jest wstępny termin premiery

Wygląda na to, że już niedługo produkcja Iron Gate Studio spróbuje podbić serca kolejnych graczy.

Już w czerwcu ubiegłego roku poinformowano, że Valheim doczeka się wersji na konsole Xbox. W międzyczasie produkcja Iron Gate Studio trafiła również do usługi PC Games Pass, ale posiadacze Xbox One i Xbox Series X/S nie doczekali się informacji na temat premiery gry na wymienionych platformach. Wygląda jednak na to, że użytkownicy sprzętów Microsoftu nie będą musieli czekać zbyt długo na debiut uznanego survivalu.

Valheim już w marcu zadebiutuje na konsolach Xbox i w usłudze Xbox Game Pass

Firma Embracer Group podczas ostatniej rozmowy z inwestorami miała poinformować, że premiera Valheim na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S odbędzie się już w marcu. Niestety dokładna data debiutu gry na wspomnianych platformach nie została jeszcze ujawniona, choć sytuacja ta powinna ulec zmianie w nadchodzących dniach.