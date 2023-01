Valheim z nową krainą. Twórcy zapowiadają kolejne nowości

Przed końcem ubiegłego roku przedstawiciele studia Iron Gate udostępnili wyczekiwaną aktualizację do gry Valheim, która wprowadziła nowy region o nazwie Mistlands. Po dość krótkiej przerwie deweloperzy oznajmili, że aktualnie pracują nad kolejną lokacją. W najnowszym wpisie na platformie Steam omówiono plany rozwoju uwzględniające wspomniany biom.

Valheim z kolejnymi nowościami. Nowa kraina

Nowy biom otrzymał nazwę Popielne Ziemie (Ashlands). Ma to być coś w rodzaju wulkanicznej krainy umarłych, której ziemie przemierzać będą mroczne kreatury. Twórcy zaznaczają jednak, że projekt wciąż znajduje się na etapie preprodukcji – to oznacza, iż wiele może się jeszcze zmienić przed oficjalnym dodaniem lokacji do gry. Mamy jednak otrzymać znacznie więcej informacji oraz materiałów z produkcji; w najnowszym wpisie otrzymaliśmy pierwsze grafiki koncepcyjne.