Valheim z ogromną aktualizacją. Call to Arms pozwoli zawalczyć z niedźwiedziami

Patrycja Pietrowska
2025/09/09 16:00
Świat Valheim wkracza w nowy etap.

Jakiś czas temu przekazywaliśmy informacje o ważnej aktualizacji Valheim dostępnej w ramach Public Test Server. Teraz patch trafił już do wszystkich graczy, wprowadzając masę nowości. Twórcy z Iron Gate Studios podziękowali społeczności za zaangażowanie, zapraszając do eksploracji odmienionego świata, który oferuje liczne możliwości samodoskonalenia i intensywnej walki.

Aktualizacja Valheim wprowadza niedźwiedzie, adrenalinę i drewniane bronie do sparingów

Call to Arms gruntownie odmienia walkę i rozwój postaci. Wprowadzono nowe mechaniki bojowe, zbalansowano moce i dodano nową umiejętność. Gracze zyskają drewniane bronie do sparingów oraz struktury treningowe do szlifowania umiejętności. Nie zabraknie też nowego rodzaju przedmiotów – Trinkets.

Ponadto miłośnicy Valheim mogą spodziewać się nowego przeciwnika. Mowa o niedźwiedziach, które po pokonaniu pozostawiają potrzebne do wykonania nowej zbroi przedmioty. Dodano też adrenalinę, która jest aktywna po wyposażeniu Trinkets.

Arsenał wzbogacono o osiemnaście nowych broni i dwa zestawy zbroi. Pojawiła się też nowa lokalizacja, a gracze znajdą osiem nowych materiałów rzemieślniczych i jeden przedmiot spożywczy. Dla budowniczych dostępne są trzy nowe elementy konstrukcyjne. Fani personalizacji zyskają trzy nowe fryzury i pięć stylów brody. Pod względem technicznym, silnik gry Unity został zaktualizowany wraz z poprawkami błędów i usprawnieniami wydajności.

Wszystkie szczegóły związane z Call to Arms znajdziecie w tym miejscu.

Źródło:https://www.valheimgame.com/news/patch-0-221-4-call-to-arms

News
aktualizacja
survival
otwarty świat
nowa zawartość
Valheim
Iron Gate Studio
nowości
Coffee Stain Publishing
