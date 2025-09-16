Valheim wreszcie trafi na PlayStation. Premiera w 2026 roku

To survivalowa gra wieloosobowa, która była sporym hitem.
Iron Gate Studio ogłosiło, że Valheim, jedna z najpopularniejszych gier survivalowych ostatnich lat, w końcu zmierza na konsole PlayStation. Premiera zaplanowana jest na 2026 rok, równolegle z wydaniem wersji 1.0.
Valheim wreszcie trafi na PlayStation
Gra zadebiutowała we wczesnym dostępie na PC w 2021 roku i szybko stała się fenomenem – sprzedała się w ponad 3 milionach egzemplarzy w mniej niż miesiąc, a do dziś licznik przekroczył 12 milionów kopii. W 2023 roku Valheim trafiło również na Xboxa i do Game Passa, ale gracze korzystający z konsol Sony wciąż czekali na swoją kolej.
Według współzałożyciela studia, Henrika Törnqvista, zespół jest „podekscytowany możliwością zaproszenia większej liczby graczy do tworzenia własnych historii w świecie wikingów”. Niestety, dokładna data premiery na PlayStation pozostaje nieznana – Iron Gate wskazało jedynie rok 2026. Niewiadomą pozostaje również, czy port pojawi się przed premierą wersji 1.0, czy równocześnie z nią.
Najnowsze ogłoszenie pojawiło się po dużej aktualizacji Call to Arms, która wprowadziła m.in. nowy zasób Adrenalinę, bibeloty tworzone z trofeów oraz drewnianą broń treningową do bezpiecznych pojedynków między graczami. Kolejną wielką nowością będzie oczekiwany biom Deep North, pełen nowych zwierząt (np. fok) i wymagających przeciwników, stanowiący ostatni etap przed pełną wersją gry.
Po latach oczekiwań gracze PlayStation mogą więc szykować się na własną przygodę w brutalnym, ale fascynującym świecie Valheim.