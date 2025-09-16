Zaloguj się lub Zarejestruj

Valheim wreszcie trafi na PlayStation. Premiera w 2026 roku

Jakub Piwoński
2025/09/16 17:40
1
0

To survivalowa gra wieloosobowa, która była sporym hitem.

Iron Gate Studio ogłosiło, że Valheim, jedna z najpopularniejszych gier survivalowych ostatnich lat, w końcu zmierza na konsole PlayStation. Premiera zaplanowana jest na 2026 rok, równolegle z wydaniem wersji 1.0.

Valheim
Valheim

Valheim wreszcie trafi na PlayStation

Gra zadebiutowała we wczesnym dostępie na PC w 2021 roku i szybko stała się fenomenem – sprzedała się w ponad 3 milionach egzemplarzy w mniej niż miesiąc, a do dziś licznik przekroczył 12 milionów kopii. W 2023 roku Valheim trafiło również na Xboxa i do Game Passa, ale gracze korzystający z konsol Sony wciąż czekali na swoją kolej.

Według współzałożyciela studia, Henrika Törnqvista, zespół jest „podekscytowany możliwością zaproszenia większej liczby graczy do tworzenia własnych historii w świecie wikingów”. Niestety, dokładna data premiery na PlayStation pozostaje nieznana – Iron Gate wskazało jedynie rok 2026. Niewiadomą pozostaje również, czy port pojawi się przed premierą wersji 1.0, czy równocześnie z nią.

GramTV przedstawia:

Najnowsze ogłoszenie pojawiło się po dużej aktualizacji Call to Arms, która wprowadziła m.in. nowy zasób Adrenalinę, bibeloty tworzone z trofeów oraz drewnianą broń treningową do bezpiecznych pojedynków między graczami. Kolejną wielką nowością będzie oczekiwany biom Deep North, pełen nowych zwierząt (np. fok) i wymagających przeciwników, stanowiący ostatni etap przed pełną wersją gry.

Po latach oczekiwań gracze PlayStation mogą więc szykować się na własną przygodę w brutalnym, ale fascynującym świecie Valheim.

Źródło:https://gamerant.com/valheim-playstation-launch-announcement/

Tagi:

News
premiera
PlayStation
survival
Valheim
gra wieloosobowa
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Endrevius
Gramowicz
Dzisiaj 18:46

Stanowczo protestuje by exclusive'y z PC wychodziły na konsole! :D




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112