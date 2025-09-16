Valheim wreszcie trafi na PlayStation. Premiera w 2026 roku

Iron Gate Studio ogłosiło, że Valheim, jedna z najpopularniejszych gier survivalowych ostatnich lat, w końcu zmierza na konsole PlayStation. Premiera zaplanowana jest na 2026 rok, równolegle z wydaniem wersji 1.0.

Valheim wreszcie trafi na PlayStation

Gra zadebiutowała we wczesnym dostępie na PC w 2021 roku i szybko stała się fenomenem – sprzedała się w ponad 3 milionach egzemplarzy w mniej niż miesiąc, a do dziś licznik przekroczył 12 milionów kopii. W 2023 roku Valheim trafiło również na Xboxa i do Game Passa, ale gracze korzystający z konsol Sony wciąż czekali na swoją kolej.