Valentino Rossi ma jeszcze wiele wyścigowych planów. Powrót na Suzukę i start na Nordschleife?

Legenda MotoGP, Valentino Rossi, przyznał, że chciałby wystartować na Nurburgring Nordschleife oraz w tegorocznym wyścigu Suzuka 1000 km. Włoski mistrz określił te plany jako swoją osobistą listę życzeń.

Dziewięciokrotny motocyklowy mistrz świata Grand Prix zakończył karierę w MotoGP po sezonie 2021, a od 2022 roku w pełni poświęcił się wyścigom samochodowym. Początkowo koncentrował się na serii GT World Challenge Europe, a w 2024 roku rozszerzył program o starty w FIA World Endurance Championship.

Valentino Rossi ma jeszcze wiele planów wyścigowych

W sezonie 2025 startował wyłącznie w WEC jako kierowca fabryczny BMW, łącząc to z wybranymi występami w innych wyścigach GT. W obecnym sezonie zrezygnował jednak z pełnego programu w mistrzostwach świata endurance i wrócił do GT World Challenge Europe. Sezon 2026 rozpoczął na początku miesiąca w wyścigu Bathurst 12 Hour, gdzie drugi rok z rzędu włoski mistrz stanął na podium.