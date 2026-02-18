Japonia w Forza Horizon 6 zachwyca. Twórcy ujawniają nowe zwiastuny

Forza Horizon 6 coraz wyraźniej odsłania karty przed majową premierą. Twórcy z Playground Games potwierdzili, że tegoroczna edycja festiwalu Horizon przeniesie się do Japonii i zaoferuje sześć odmiennych biomów. Cztery z nich doczekały się właśnie osobnych zwiastunów, które pokazują skalę zróżnicowania krajobrazów oraz warunków pogodowych, z jakimi zmierzą się gracze.
Playground Games odkrywa kolejne karty. Forza Horizon 6 na nowych zwiastunach
Nowa odsłona serii pozwoli ścigać się wzdłuż japońskiego wybrzeża, przemierzać rozległe wyżyny oraz górskie tereny, a także odwiedzić niziny. Dopełnieniem są regiony pokryte śniegiem, w których przyczepność i kontrola nad pojazdem mogą stać się jeszcze większym wyzwaniem. Każdy z biomów ma wyróżniać się nie tylko ukształtowaniem terenu, lecz także dynamiczną pogodą, co bezpośrednio przełoży się na styl jazdy.
Zróżnicowanie tras ma zachęcać do eksploracji i wybierania mniej oczywistych dróg. Twórcy sugerują, że odejście od głównych szlaków może przynieść najbardziej pamiętne momenty, zarówno pod względem wrażeń wizualnych, jak i samej rozgrywki. Każdy biom został zaprojektowany tak, by oferować inne wyzwania związane z nawierzchnią, widocznością czy zmiennością warunków atmosferycznych.
Odkrywaj zapierające dech w piersiach krajobrazy Japonii za kierownicą ponad 550 prawdziwych samochodów i zostań wyścigową legendą na festiwalu Horizon. Rozpocznij podróż jako turysta i poznaj świat pełen hitów muzycznych oraz japońskiej kultury. Zbuduj posiadłość w dolinie, zdobywaj imponujące domy i eksponuj swoją cenną kolekcję samochodów w całkowicie konfigurowalnych garażach. Przemierzaj drogi ze znajomymi, dołączaj do zlotów samochodowych w całej Japonii, daj upust wyobraźni w EventLab i twórz razem z innymi w Horizon CoLab. – czytamy w opisie gry.
GramTV przedstawia:
Premiera gry Forza Horizon 6 zaplanowana jest na 19 maja na Xbox Series X/S oraz PC. W późniejszym terminie tytuł trafi również na PlayStation 5. Poznaliśmy też minimalne wymagania sprzętowe, które sprawdzicie w tym miejscu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!