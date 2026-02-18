Japonia w Forza Horizon 6 zachwyca. Twórcy ujawniają nowe zwiastuny

Forza Horizon 6 coraz wyraźniej odsłania karty przed majową premierą. Twórcy z Playground Games potwierdzili, że tegoroczna edycja festiwalu Horizon przeniesie się do Japonii i zaoferuje sześć odmiennych biomów. Cztery z nich doczekały się właśnie osobnych zwiastunów, które pokazują skalę zróżnicowania krajobrazów oraz warunków pogodowych, z jakimi zmierzą się gracze.

Playground Games odkrywa kolejne karty. Forza Horizon 6 na nowych zwiastunach

Nowa odsłona serii pozwoli ścigać się wzdłuż japońskiego wybrzeża, przemierzać rozległe wyżyny oraz górskie tereny, a także odwiedzić niziny. Dopełnieniem są regiony pokryte śniegiem, w których przyczepność i kontrola nad pojazdem mogą stać się jeszcze większym wyzwaniem. Każdy z biomów ma wyróżniać się nie tylko ukształtowaniem terenu, lecz także dynamiczną pogodą, co bezpośrednio przełoży się na styl jazdy.