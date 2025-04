Użytkownicy Xbox Game Pass rezygnują z subskrypcji po usunięciu TEJ gry

Jedne gry do Game Pass przychodzą, inne odchodzą. Niektórzy użytkownicy Xbox Game Pass zaczynają rezygnować z subskrypcji po usunięciu pewnej popularnej serii gier. Mowa o MLB The Show, czyli symulatorze baseballa, przeznaczonym na PS5. Seria, która zadebiutowała na konsolach Xbox w 2021 roku, była jednym z głównych atutów Game Pass, zwłaszcza dla zagranicznych użytkowników tej subskrypcji. Gra nie była bowiem dostępna w usłudze PS Plus. Fani Xboxa mogli cieszyć się grami MLB The Show, podczas gdy posiadacze PlayStation musieli ją kupić. Co roku dodawano kolejne tytuły z tej serii, a jej obecność w Game Passie była musiała być dla wielu atrakcyjna.

MLB The Show znika z Game Pass – gracze oburzeni

Niestety, w tym roku sytuacja uległa zmianie. MLB The Show 24 zostało usunięte z Game Pass, a jego miejsce nie zajęła najnowsza odsłona, MLB The Show 25. Zmiana ta wywołała oburzenie wielu subskrybentów, którzy zareagowali na Reddit, wyrażając swoje niezadowolenie i informując, że zrezygnują z subskrypcji. Jeden z użytkowników napisał: