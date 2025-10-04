Zaloguj się lub Zarejestruj

Użytkownicy Steama apelują o możliwość przekazywania kont po śmierci graczy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/04 11:00
Czy Steam ugnie się pod naciskiem i konta zmarłych graczy będą mogły być przekazane dalej?

Na oficjalnym subreddicie Steama pojawił się emocjonalny wpis, w którym jeden z użytkowników posługujący się nickiem Top-Flight5486, wezwał Valve do wprowadzenia opcji przekazywania konta bliskim po śmierci właściciela.

Użytkownicy Steama chcą przekazywania kont po śmierci

Apel wspomnianego użytkownika związany był z osobistą jego sytuacją. Ojciec autora zmaga się z nieuleczalnym nowotworem i według lekarzy ma przed sobą zaledwie kilka miesięcy życia. Jak wyznał Top-Flight5486, gry stanowiły dla jego ojca formę ucieczki od trudnej rzeczywistości podczas leczenia. Niestety, gdy dojdzie do najgorszego, jego bogata biblioteka gier na Steamie mogłaby przepaść na zawsze.

Zgodnie z regulaminem Steama, konto jest niezbywalne. Oznacza to, że nie można go sprzedać, wymienić ani przekazać innej osobie. Choć platforma oferuje funkcję Family Sharing, pozwalającą współdzielić wybrane tytuły z członkami rodziny czy znajomymi, rozwiązanie to ma swoje ograniczenia i nie daje pełnego dostępu do całej kolekcji gier. Warto przypomnieć, że Steam i inne cyfrowe sklepy z grami sprzedają użytkownikom nie tyle kopie gier, co licencje na korzystanie z nich. Przepisy w Kalifornii wymusiły już na platformach jasne informowanie o tym fakcie. Jednak kwestia dziedziczenia cyfrowych bibliotek nadal pozostaje nieuregulowana.

Wpis Top-Flight5486 wywołał szeroką dyskusję. Wielu użytkowników wyraziło współczucie dla autora i jego ojca. Pojawiły się też sugestie możliwych obejść obecnych zasad, od zapisywania danych logowania i powiązanego e-maila, po wspomniane Family Sharing. Jednocześnie część komentujących zauważyła, że Valve może obawiać się ryzyka prawnego związanego z wprowadzeniem dziedziczenia kont. Nikt nie jest jednak w stanie przewidzieć, czy w przyszłości polityka Steama w tej kwestii ulegnie zmianie.

Czy według was Steam powinien coś zmienić w tej kwestii?

Źródło:https://gamerant.com/steam-accounts-pass-on-after-death

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

