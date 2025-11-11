Zaloguj się lub Zarejestruj

Uwielbiany survival RPG z największą aktualizacją w historii. Wake of the Water dodaje wodę, ryby i nowy biom

Mikołaj Berlik
2025/11/11 13:30
Keen Games wypuściło największy update w historii Enshrouded.

Enshrouded otrzymało dziś największą aktualizację w historii. Wake of the Water wprowadza dynamiczną wodę, nowy biom i system łowienia ryb.

Enshrouded

Enshrouded – największy update w historii gry

Studio Keen Games udostępniło dziś ogromną aktualizację Wake of the Water do survivalowego RPG-a Enshrouded. To już siódmy duży patch w historii gry, ale według twórców – zdecydowanie najbardziej ambitny. Lista zmian liczy aż 16 stron, a pełny dziennik aktualizacji można znaleźć na Steamie.

Patch wprowadza do gry dynamicznie symulowaną wodę, która wypełnia rzeki, jeziora i wodospady. Gracze mogą w niej pływać, nurkować i budować własne instalacje wodne, a nawet zalewać pomieszczenia. Dodano też nowy biom – Veilwater Basin, tropikalny region pełen ruin, podwodnych świątyń i nowych przeciwników, takich jak Draki.

Aktualizacja przynosi również nowy typ broni – wielkie miecze – oraz system łowienia ryb, który pozwala zdobywać rzadkie składniki. Twórcy poprawili balans ekwipunku, zwiększyli maksymalny poziom postaci do 45. oraz ulepszyli działanie lootu i statystyk broni.

GramTV przedstawia:

Ulepszono też budowanie – gracze mogą teraz tworzyć bazy z wykorzystaniem wody, ozdabiać je tabliczkami z własnym tekstem i uprawiać rośliny wodne. Zmian doczekały się również dźwięki i oświetlenie, co sprawia, że świat Embervale wygląda bardziej naturalnie niż kiedykolwiek.

Enshrouded cieszy się obecnie 86% pozytywnych recenzji na Steamie, przy ponad 75 tysiącach opinii.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1203620/view/516350567072665269

