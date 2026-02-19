Uwielbiany bohater Gwiezdnych wojen miał dostać własny film. Reżyser jest zły, że nie doszło do realizacji

Jak wiadomo, z niejasnych przyczyn Lucasfilm wycofało się z produkcji filmu opowiadającego o losach Kylo Rena, czyli Bena Solo. Projekt zatytułowany The Hunt for Ben Solo miał przywrócić na ekran Adam Driver i być kolejnym kinowym rozdziałem uniwersum Star Wars. Teraz głos zabrał reżyser i nie kryje rozgoryczenia. Za kamerą miał stanąć Steven Soderbergh, który w obszernym wywiadzie przyznał, że poświęcił projektowi „dwa i pół roku życia” – i to bez wynagrodzenia. Twórca nie owija w bawełnę: uważa dziś ten czas za bezpowrotnie stracony.

Steven Soderbergh uważa, że stracił bez powrotnie dwa i pół roku życia

Jak podkreślił, był przekonany, że rozmowy z decydentami będą dotyczyć budżetu i kwestii produkcyjnych. Do tego etapu jednak nigdy nie doszło. “Wszyscy jesteśmy bardzo rozczarowani” – stwierdził wprost, dodając, że film zdążył już „nakręcić w swojej głowie” i żałuje, że widzowie nigdy go nie zobaczą.