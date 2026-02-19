Zaloguj się lub Zarejestruj

Uwielbiany bohater Gwiezdnych wojen miał dostać własny film. Reżyser jest zły, że nie doszło do realizacji

Jakub Piwoński
2026/02/19 09:10
1
0

Była konkretna wizja i był konkretny pomysł na film. Lucasfilm nie dał jednak zielonego światła.

Jak wiadomo, z niejasnych przyczyn Lucasfilm wycofało się z produkcji filmu opowiadającego o losach Kylo Rena, czyli Bena Solo. Projekt zatytułowany The Hunt for Ben Solo miał przywrócić na ekran Adam Driver i być kolejnym kinowym rozdziałem uniwersum Star Wars. Teraz głos zabrał reżyser i nie kryje rozgoryczenia. Za kamerą miał stanąć Steven Soderbergh, który w obszernym wywiadzie przyznał, że poświęcił projektowi „dwa i pół roku życia” – i to bez wynagrodzenia. Twórca nie owija w bawełnę: uważa dziś ten czas za bezpowrotnie stracony.

Kylo Ren
Kylo Ren

Steven Soderbergh uważa, że stracił bez powrotnie dwa i pół roku życia

Jak podkreślił, był przekonany, że rozmowy z decydentami będą dotyczyć budżetu i kwestii produkcyjnych. Do tego etapu jednak nigdy nie doszło. “Wszyscy jesteśmy bardzo rozczarowani” – stwierdził wprost, dodając, że film zdążył już „nakręcić w swojej głowie” i żałuje, że widzowie nigdy go nie zobaczą.

Wszyscy byliśmy sfrustrowani. Wiecie, to były dwa i pół roku darmowej pracy dla mnie […] I nic z tym nie można zrobić, wiecie, tylko iść dalej. I jak już pisałem, w pewnym sensie nakręciłem ten film w swojej głowie i po prostu czułem się źle, że nikt inny go nie zobaczy. Myślałem, że rozmowa będzie czysto praktyczna – dokąd pójdą, ile to będzie kosztować? I miałem na to naprawdę dobrą odpowiedź. Ale nigdy nawet do tego nie doszło. To szaleństwo. Wszyscy jesteśmy bardzo rozczarowani.

GramTV przedstawia:

Według wcześniejszych doniesień scenariusz był gotowy, a projekt wchodził w fazę wczesnych przygotowań. Nad tekstem pracował Scott Z. Burns, a w rozwój filmu miała być mocno zaangażowana również Kathleen Kennedy. Ostateczna decyzja o skasowaniu produkcji zapadła jednak na wyższym szczeblu Disneya, za kadencji Bob Iger.

Powodem miały być wątpliwości dotyczące spójności fabularnej po wydarzeniach z Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Gdy jednak po raz pierwszy ujawniono fakt, że film miał powstać, fani zaczęli w sieci domagać się wyjaśnień, stając po stronie wizji, która nie została zrealizowana. Dziś Soderbergh nie ma już złudzeń – nie wierzy, że film kiedykolwiek powstanie. A to dla fanów Bena Solo chyba najbardziej gorzka wiadomość. Na pocieszenie – ukazał się komiks, który opowiada o losach tego bohatera.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/18/steven-soderbergh-frustrated-he-wasted-two-and-a-half-years-of-his-life-working-on-the-hunt-for-ben-solo

Tagi:

Popkultura
film
Star Wars
Gwiezdne wojny
skasowany projekt
Lucasfilm Ltd.
popkultura
Steven Soderbergh
reżyser
Kylo Ren
Ben Solo
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:00

Uwielbiany? Fani? To że miał fajny design jeszcze nie znaczy że sama postać była "uwielbiana".




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112