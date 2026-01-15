Gwiezdne wojny nareszcie wprowadziły Kylo Rena jako Jedi. Ben Solo musiał zmierzyć się z samym sobą

Był Biały Darth Vader, to teraz czas na Jedi Kylo Rena.

Uniwersum Gwiezdnych wojen znów zaskakuje fanów za sprawą najnowszego numeru komiksu Star Wars: Legacy of Vader. To właśnie w nim fani otrzymali odpowiedź, jakim Jedi byłby Kylo Ren, gdyby pozostał uczniem Luke’a Skywalkera i nie został skuszony przez Ciemną Stronę Mocy. Star Wars: Legacy of Vader – Kylo Ren spotkał swoją wersję Jedi Akcja finałowego zeszytu wypełnia lukę między Ostatnim Jedi a Skywalker. Odrodzenie. To właśnie wtedy Kylo Ren, już jako Najwyższy Przywódca Pierwszego Porządku, trafia do skarbca ukrytego w twierdzy Dartha Vadera na Mustafar. Zamiast konfrontacji z legendą Sithów spotyka jednak kogoś zupełnie innego. Staje twarzą w twarz z alternatywną wersją samego siebie.

Postać, która początkowo przybiera formę Vadera, szybko odsłania prawdziwe oblicze. To Ben Solo, wolny od blizn ciemnej strony Mocy i uosabiający drogę, której Kylo Ren nigdy nie dokończył. Ten Jedi zna wszystkie jego lęki i zbrodnie, ale zamiast umoralniać swoją alternatywną wersję, daje prostą i brutalnie szczerą radę. Każe zaakceptować własne błędy, porzucić strach przed odrzuceniem i ruszyć w stronę światła.

Największy ciężar tej sceny kryje się jednak w finale. Gdy Kylo Ren wraca do rzeczywistości, czytelnik widzi coś, czego on sam już nie dostrzega. Sylwetka Bena Solo nie znika wraz z wizją, lecz rozpływa się w postać ducha Mocy. Ten jeden kadr sugeruje, że spotkanie nie było jedynie projekcją umysłu rozdartego bohatera, lecz czymś zupełnie innym. Taki zwrot wydarzeń otwiera nowe interpretacje losów rodu Skywalkerów. Czy Ben Solo w pewien sposób odkupił swoje winy wcześniej, prowadząc własne mroczne alter ego ku odkupieniu, a może Moc pozwoliła mu zajrzeć w przyszłość, pokazując człowieka, którym dopiero się stanie? Komiks wydany przez Marvela nie daje jednoznacznej odpowiedzi, ale może kolejne publikacje, które pojawią się w przyszłości, wyjaśnią tę zagadkę.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.