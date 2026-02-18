Zaloguj się lub Zarejestruj

Polubiliście go za występ w Fallout. Aktor wystąpi teraz w komedii akcji w stylu Johna Wicka

Jakub Piwoński
2026/02/18 12:40
Kariera Walton Gogginsa nabiera rozpędu.

Choć przez lata pozostawał w cieniu, kojarzony głównie z wyrazistymi, lecz drugoplanowymi kreacjami, Walton Goggins w ostatnim czasie wyraźnie przyspieszył. Popularność przyniósł mu występ w serialowej adaptacji Fallout, a kolejnym dowodem rosnącej rozpoznawalności był udział w hicie HBO – Biały Lotos. Teraz aktor szykuje się do następnej dużej roli, tym razem na pierwszym planie i u boku Chloë Grace Moretz.

Fallout
Fallout

Walton Goggins wystąpi w komedii akcji

Jak donosi Deadline, artyści spotkają się na planie komedii sensacyjnej Mister, za którą stoi studio odpowiedzialne za franczyzę John Wick. Zdjęcia mają rozpocząć się w przyszłym miesiącu w Madrycie.

Ujawniono już zarys fabuły. Zapowiada się dynamiczna mieszanka akcji i czarnego humoru. Bohater grany przez Gogginsa odzyskuje przytomność w nieznanym miejscu, z krwią na ubraniu i luką w pamięci. Z czasem odkrywa, że jego przeszłość dogania go w brutalny sposób – na jego trop wpadają dawni współpracownicy, znajomi, a nawet była partnerka. By przetrwać, mężczyzna zmuszony jest połączyć siły z córką, z którą od lat nie utrzymywał kontaktu. Wspólna walka o życie stanie się dla nich także próbą odbudowania relacji.

GramTV przedstawia:

Chloë Grace Moretz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek swojego pokolenia, która karierę zaczynała jako dziecko, a przełom przyniosła jej rola w filmie Kick-Ass. Później potwierdziła talent w tak różnych projektach jak remake Carrie czy dramat Zostań jeśli kochasz. Zestawienie jej z Walton Goggins zapowiada się intrygująco.

Za kamerą stanie debiutujący w roli reżysera kaskader i koordynator scen akcji Wade Eastwood. Bardzo możliwe, że Goggins weźmie udział w scenach bijatyk rodem z Johna Wicka. Projekt zapowiada się jako kolejny krok w stronę pierwszoligowych ról dla Gogginsa, który coraz śmielej wychodzi z cienia i umacnia swoją pozycję w Hollywood.

Źródło:https://deadline.com/2026/02/walton-goggins-chloe-grace-moretz-mister-john-wick-madrid-1236726754/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




