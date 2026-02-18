Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe Gwiezdne wojny z zaskakującym gościnnym występem. Tego nazwiska w obsadzie nikt się nie spodziewał

Jakub Piwoński
2026/02/18 10:50
To kolejne ciekawe cameo w tym uniwersum.

Niedawno ujawniony został nowy zwiastun nadchodzącego widowiska ze świata Gwiezdnych Wojen. Okazuje się, że swoją obecnością film uświetni znany reżyser. Wiemy już, w kogo wcieli się nie kto inny, a sam Martin Scorsese. Reżyser takich hitów jak Taksówkarza, Chłopcy z ferajny, Wilk z Wall Street nie raz występował gościnnie w swoich filmach. Teraz zagra w Gwiezdnych wojnach.

The Mandalorian & Grogu
The Mandalorian & Grogu

The Mandalorian & Grogu – jedna z ról przypadła Martinowi Scorsese, legendarnemu twórcy

Jak ogłosiło Lucasfilm, Scorsese można usłyszeć w najnowszym zwiastunie produkcji The Mandalorian & Grogu w reżyserii Jon Favreau. Dlaczego usłyszeć, a nie zobaczyć? Reżyser użyczył głosu kucharzowi rasy Ardennian – wielorękiemu kosmicie. Co ciekawe, w tę samą postać wcześniej wcielił się sam Jon Favreau, a miało to miejsce filmie o Hanie Solo.

Scorsese rzadko kojarzony jest z aktorstwem – ceniony jest głównie za to, co stworzył stojąc za kamerą, nie przed nią. Ale jak już wspomnieliśmy, lubi także występować jako aktor. Niejednokrotnie pojawiał się na ekranie zarówno w epizodach we własnych filmach, jak i w innych projektach. Ostatnim wyrazistym tego przykładem jest serial Studio. Akurat za ten występ został nawet wyróżniony nominacją do Emmy.

Warto dodać, że tego rodzaju cameo nie jest w tej serii niczym nowym. Wcześniej, w serialu The Mandalorian, pojawił się Werner Herzog – równie znamienity twórca, który wystąpił gościnnie w roli enigmatycznego zleceniodawcy. Wszystko wskazuje na to, że twórcy Star Wars chętnie zapraszają uznanych reżyserów do zabawy w odległej galaktyce. Premiera filmu The Mandalorian & Grogu została oficjalnie zaplanowana na 22 maja 2026 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/17/scorsese

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




