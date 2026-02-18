Nowe Gwiezdne wojny z zaskakującym gościnnym występem. Tego nazwiska w obsadzie nikt się nie spodziewał

Niedawno ujawniony został nowy zwiastun nadchodzącego widowiska ze świata Gwiezdnych Wojen. Okazuje się, że swoją obecnością film uświetni znany reżyser. Wiemy już, w kogo wcieli się nie kto inny, a sam Martin Scorsese. Reżyser takich hitów jak Taksówkarza, Chłopcy z ferajny, Wilk z Wall Street nie raz występował gościnnie w swoich filmach. Teraz zagra w Gwiezdnych wojnach.

The Mandalorian & Grogu – jedna z ról przypadła Martinowi Scorsese, legendarnemu twórcy

Jak ogłosiło Lucasfilm, Scorsese można usłyszeć w najnowszym zwiastunie produkcji The Mandalorian & Grogu w reżyserii Jon Favreau. Dlaczego usłyszeć, a nie zobaczyć? Reżyser użyczył głosu kucharzowi rasy Ardennian – wielorękiemu kosmicie. Co ciekawe, w tę samą postać wcześniej wcielił się sam Jon Favreau, a miało to miejsce filmie o Hanie Solo.