37 lat temu rozpoczęła się jedna z najdziwniejszych serii science fiction. Twórcom nie można było odmówić odwagi

Film doczekał się aż dwóch kontynuacji.

Dokładnie 37 lat temu na ekrany kin trafił film, który w lekki i nieco zwariowany sposób zapisał się w historii kina science fiction. Mowa o produkcji Wspaniała przygoda Billa i Teda, która zadebiutowała w Ameryce w 17 lutego 1989 roku i zapoczątkowała jedną z najbardziej kultowych serii o podróżach w czasie. Wspaniała przygoda Billa i Teda – minęło 37 lat od premiery jednego z najdziwniejszych filmów o podróżach w czasie Motyw podróży w czasie od lat fascynuje twórców i widzów. W wielu filmach traktowany jest bardzo poważnie, z naciskiem na zasady, paradoksy i konsekwencje ingerowania w historię, jak miało to miejsce w Powrocie do przyszłości. Bill i Ted podeszli jednak do tematu zupełnie inaczej, stawiając przede wszystkim na humor, absurd i dobrą zabawę, zamiast stawiania na kwestie naukowe.

Film w reżyserii Stephena Hereka opowiada historię dwóch licealistów, w których role wcielili się Keanu Reeves oraz Alex Winter. Bohaterowie są pasjonatami muzyki i marzą o karierze rockowej, lecz grozi im niezaliczenie z lekcji historii. Sytuacja zmienia się, gdy odkrywają, że ich zespół w przyszłości stanie się fundamentem idealnego społeczeństwa. Aby do tego doprowadzić, wyruszają w podróż w czasie za pomocą futurystycznej maszyny ukrytej w budce telefonicznej i spotykają najważniejsze postacie z dziejów świata.

Produkcja nigdy nie próbowała być realistycznym przedstawieniem podróży w czasie. Ten motyw służył głównie jako pretekst do komediowych sytuacji i zderzenia współczesnej kultury z historycznymi bohaterami, takimi jak Napoleon, Czyngis-Chan czy Zygmunt Freud. Co ciekawe, wątek podróży w czasie nie odgrywał już tak istotnej roli w kolejnej części. Sukces pierwszego filmu doprowadził do powstania kontynuacji Szalona wyprawa Billa i Teda z 1991 roku, w której bohaterowie mierzą się ze Śmiercią po tym, jak zostają zabici przez roboty z przyszłości. Seria powróciła jeszcze po latach za sprawą filmu Bill i Ted ratują wszechświat z 2020 roku. Tym razem duet próbuje stworzyć utwór, który ocali świat, podróżując w przyszłość i kradnąc go samym sobie. Choć Wspaniała przygoda Billa i Teda to przede wszystkim komedia, film potrafił w przystępny sposób zainteresować historią. Na szczególną uwagę zasługują wierne realiom stroje, czy charakteryzacje postaci, a całość stała się jednocześnie barwną kapsułą czasu, oddającą klimat końcówki lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Dla wielu widzów seans do dziś pozostaje nostalgiczną podróżą do epoki kaset VHS, czy klasycznego rocka.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.